Carina Loaiza, artista de uñas: "No es orgánico ni natural escribir o dibujar con las puntas de las uñas"

Uno de los comentarios que más escuchan las personas que— como quien escribe estas líneas ahora mismo— tienen las uñas largas suele ser: "¿Pero puedes hacer 'esto'?" o el clásico "¿Cómo escribes con esas 'garras?". Sin embargo, escribir con uñas 'kilométricas', al igual que limpiar o realizar cualquier otro tipo de actividad, es posible.

Quizás al principio puede llegar a costar un poco acostumbrarse, e incluso puede que el sonido al teclear o de pulsar la pantalla del móvil suene 'un poquito' más, pero afortunadamente el cuerpo humano tiene la habilidad extraordinaria para acostumbrarse a casi todo, incluido a las uñas de tres centímetros.

El auge de estas uñas ha provocado numerosas investigaciones. Una de ellas ha sido la liderada por un estudiante: Manasi Desai y supervisada por el químico Joshua Lawrence, quienes han conseguido realizar un esmalte transparente que es capaz de transformar las uñas largas en un lápiz óptico para móviles y tabletas.

Este desarrollo, que aún se encuentra en fase experimental, funciona gracias a una combinación química que es capaz de generar pequeñas cargas que la pantalla interpreta como si fueran el contacto de un dedo.

Y, aunque la idea es bastante prometedora, lo cierto es que en la práctica todavía tiene algunos problemas, como que la fórmula pierde efectividad con rapidez, la textura resulta demasiado espesa y, según reconocen incluso los propios investigadores, el resultado no es precisamente elegante.

Además, tal y como apuntaba anteriormente y como señalan expertas en manicuras como Carina Loaiza en una entrevista con el diario 'El País', este tipo de inventos quizás no sean necesarios, pues con las uñas largas se puede escribir y realizar diferentes actividades sin problema.

"Yo uso las uñas muy largas y no me entorpecen en nada, uso mi dispositivo con completa normalidad. Me da la sensación de que (el experimento) lo está haciendo gente que no es usuaria de uñas, porque realmente no es algo que se pueda usar como lápiz de iPad, no es orgánico ni natural escribir o dibujar con las puntas de las uñas", defiende.

Tips para mantener tus uñas largas bien cuidadas

Tener las uñas largas, eso sí, no es para cualquiera. Si no vas a cuidártelas, mejor cortas. Aquí van algunos consejos para mantener tus uñas largas bien cuidadas:

Hidrata tus cutículas diariamente con aceites.

Ni se te ocurra mordértelas.

Si son artificiales (acrílicas, gel, etc.) y se te cae alguna... no seas vago/a y arréglala.

También se limpian, como el resto de cuerpo, sean o no artificiales.

Usa guantes para las tareas domésticas.

No las utilices como si fuesen herramientas.

Si no son naturales no deberían estar más de un mes.