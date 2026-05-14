El exministro Josep Borrell lee la cartilla a Ayuso tras sus "peripecias mexicanas"
"No creo que ayude", señala en relación al viaje de la presidenta madrileña a México.
El político y exministro socialista Josep Borrell, que también fue alto representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, se ha hecho eco del viaje a México de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Su visita al país hispanoamericano ha trascendido las fronteras de España y México. Tanto es así, que esta semana prácticamente no se ha hablado de otra cosa, a excepción de la también polémica rueda de prensa de Florentino Pérez.
"Francamente, no he seguido con demasiada atención las peripecias mexicanas de la presidenta de la Comunidad de Madrid", ha confesado Borrell, que ha utilizado esa curiosa expresión para referirse al viaje de Ayuso al país presidido por Claudia Sheinbaum.
"Creo que iba a transmitir una visión de la historia de México desde su perspectiva...", ha deslizado el exministro socialista, para seguidamente dar su opinión al respecto. "Las relaciones exteriores de un país, en este caso España, corresponden al gobierno de una nación", ha asegurado Borrell.
"No creo que ayude"
Para el político catalán, "cualquier interferencia de un órgano político que no corresponde no creo que ayude". No obstante, Borrell ha aclarado que no sabe "ni qué ha dicho, ni a quién se lo ha dicho".
Tras ello, ha afirmado que la historia es "bastante compleja": "Los españoles conquistaron México, claro que conquistaron México". Finalmente, el exalto representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea ha sentenciado asegurando que hay que dejar que "cada cual haga su papel".
Cabe recordar que la presidenta de la Comunidad de Madrid llegó a afirmar, entre otras cosas, que México está "a dos pasos” de seguir el camino de Venezuela". Asimismo, acusó al gobierno de Claudia Sheinbaum de "boicotear" su agenda.
En su regreso a España, Ayuso acusó al Gobierno de ponerles en peligro, al tiempo que denunció la falta de protección y un clima de inseguridad extrema. Todo ello para, a modo de conclusión, afirmar que el socialismo trae consigo la muerte de las democracias.