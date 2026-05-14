El mensaje de Isaías Lafuente a los jóvenes que dicen que con Franco "se vivía mejor": apenas 35 segundos que valen oro

El programa La Ventana, de la Cadena SER, ha recordado este miércoles a Hilda Farfante, maestra y activista por la memoria histórica, que ha fallecido a los 96 años sin haber podido recuperar los restos de sus padres, fusilados en 1936.

Su historia, como la de tantos otros familiares de víctimas de la Guerra Civil, ha traído a colación las consecuencias de la represión franquista y el silencio que durante décadas rodeó a miles de víctimas.

Tras repasar la historia de Hilda Farfante, el colaborador Isaías Lafuente tomó la palabra para manar un mensaje a los jóvenes; concretamente a aquellos que creen que con Francisco Franco "se vivía mejor".

Cabe recordar que según un barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicos (CIS) del pasado mes de octubre, casi un 20% de los jóvenes consideraba "buena" la etapa de la dictadura de Franco.

Teniendo en cuenta esta preocupante percepción, Isaías Lafuente ha aprovechado para mandar un mensaje a "los más jóvenes y un poquito despistados con la historia de España".

"Leed un poquito más"

"Dos cosas: Esto con Franco pasaba. Esta no es la historia de una anciana. Esta es la historia de una niña de cinco años a la que le quitaron sus padres cuando estaba comenzando su vida", ha explicado el periodista y escritor.

"Marcó toda la vida", ha recordado Lafuente, señalando que "falleció sin haber podido localizar los restos de sus padres ni darles una sepultura digna". "Así que chavales, desinformados, leed un poquito más y escuchad un poquito más testimonios como este", ha sentenciado en la SER.

Hilda Farfante nació en Asturias en 1931 y falleció en 2006. Durante su vida ejerció como maestra y acabó convirtiéndose en una figura destacada en la defensa de la memoria histórica en España.

Su vida estuvo profundamente marcada por la violencia de la guerra. Cuando tenía solo cinco años, sus padres, ambos maestros republicanos, fueron detenidos y asesinados en septiembre de 1936 por fuerzas sublevadas.