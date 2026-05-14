María Hernández-Alcalá, experta en bioquímica: "La diabetes que te desarrollas con 70 años empieza con 30 y empieza con tus malas elecciones"

Comer chocolates y dulces es tan placentero como difícil "desengancharse", pero si lo logras, tu cuerpo, mente y energía cambian a mejor.

La bioquímica y divulgadora nutricional María Hernández-Alcalá ha estado en el podcast de Sr. Wolf, donde ha lanzado una advertencia sobre los hábitos alimentarios y su impacto en la salud futura. "La diabetes que desarrollas con 70 años empieza con 30 y empieza con tus malas elecciones". La especialista defiende que muchas enfermedades crónicas no aparecen de forma repentina, sino que son el resultado de décadas de mala alimentación y hábitos poco saludables.

Durante una entrevista centrada en nutrición y salud , Hernández-Alcalá insistió en que la sociedad sigue viendo la comida únicamente como una herramienta para adelgazar o engordar, cuando en realidad "la alimentación es calidad de vida, energía y prevención de enfermedades".

La experta, que trabaja desde hace años junto a su madre, la también bioquímica y cocinera Eleni, explicó que el principal problema actual es que "comemos peor de lo que creemos". Según señaló, la mayoría de las personas tienen intención de alimentarse mejor, pero fallan por falta de conocimiento y por mantener motivaciones superficiales, centradas únicamente en la estética.

"La gente quiere comer sano para llegar bien al verano, pero cuando desaparece el objetivo físico, desaparece también el hábito", afirmó. Frente a ello, defendió la necesidad de construir una relación con la comida basada en la salud a largo plazo.

Hernández-Alcalá alertó además sobre el aumento de enfermedades no transmisibles vinculadas al estilo de vida, y recordó que factores como la obesidad, la inflamación crónica o los picos constantes de glucosa pueden aumentar el riesgo de patologías metabólicas y cardiovasculares.

"La comida no solo afecta al peso. Influye en tus hormonas, en tu microbiota, en tu energía, en tu estado de ánimo e incluso en cómo envejeces", aseguró. También criticó el abuso de productos ultraprocesados y defendió una alimentación basada en alimentos frescos y poco manipulados. "El 80 o 90% de la compra no debería necesitar etiqueta", explicó, haciendo referencia a frutas, verduras, huevos, pescado, legumbres o lácteos naturales.

En su intervención, desmontó además algunas creencias habituales sobre los productos “light” y los edulcorantes. "La gente cree que cambiar azúcar por edulcorantes es saludable y no es así. El problema es que tenemos el paladar completamente acostumbrado al exceso de dulzor", señaló finalmente.

Además de su labor divulgativa en redes sociales, Hernández-Alcalá ha colaborado recientemente con el Ministerio de Consumo en la revisión de propuestas para mejorar la alimentación en hospitales y residencias, defendiendo menús más saludables y atractivos para los pacientes.