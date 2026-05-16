Juan Luis Arsuaga, paleontólogo: "La soledad es un gravísimo problema. El antídoto se llama asociacionismo"

El boom de la inteligencia artificial (IA) ha puesto sobre la mesa uno de los debates más candentes de nuestra era: ¿nos está uniendo más la tecnología o, por el contrario, nos está empujando hacia un aislamiento sin precedentes? Esta disyuntiva se ha convertido en uno de los grandes temas de conversación en nuestra sociedad a lo largo de los últimos años.

Todo esto ocurre en un contexto donde, con la cultura del wellness y fitness en pleno auge, el bienestar de cada persona se ha transformado en un pilar social. Actualmente, la gente valora positivamente gozar de buena salud, tanto a nivel físico como mental, una idea que ha ido ganando fuerza en las últimas décadas sobre visiones más antiguas en las que se tendía a priorizar más el ámbito profesional o social.

En medio de este cruce entre la hiperconexión tecnológica y la búsqueda del equilibrio emocional, el paleontólogo y codirector de los yacimientos de Atapuerca, Juan Luis Arsuaga, ha querido aportar su particular visión. Durante una reciente charla en el pódcast del presentador Álex Fidalgo, el científico ha reflexionado sobre el impacto real de las máquinas y ha revelado cuál es, a su juicio, el método más eficaz para combatir el aislamiento hoy en día.

Las máquinas, esperanza para un mundo mejor

Lejos de sumarse al discurso catastrofista, Arsuaga se muestra tajante y rompe una lanza a favor de la IA, destacando el tremendo peso que nos va a quitar de encima. “La inteligencia artificial lo que hace es que las operaciones que antes hacíamos penosamente y a nadie le gustaban, ahora las hace una máquina”, declara.

De hecho, el científico mira al mañana con un profundo optimismo tecnológico: “Yo creo que las máquinas son nuestra esperanza para un mundo mejor. Esta superinteligencia es en lo que yo confío para llegar a un mundo mejor”, complementa.

El fin de las excusas: la comunicación nunca fue tan fácil

Según la perspectiva del investigador, la irrupción de las pantallas y de la IA no ha dinamitado la manera en la que nos vinculamos porque, al final del día, la esencia y la "condición humana" siempre prevalecen. Es más, sostiene que, paradójicamente, la tecnología nos ha dado las herramientas perfectas para no estar solos si no queremos.

“La soledad nunca ha sido menos inevitable que ahora”, detalla. A día de hoy, las vías para hablar con cualquier persona en cualquier parte del mundo son infinitas. “Nunca ha sido más fácil la comunicación”, reafirma, exculpando a internet de nuestra falta de trato humano.

Un 'hobby' compartido, el gran salvavidas emocional

Entonces, si la tecnología nos facilita la vida y a la vez cuidamos más nuestra mente, ¿cómo hacemos frente a la silenciosa pandemia de la soledad no deseada? Para Arsuaga, el secreto reside en algo tan analógico como salir de casa y buscar pasiones en común.

“Yo recomiendo tener alguna afición porque eso es lo que te conecta con otras personas. La soledad es un gravísimo problema. El antídoto se llama asociacionismo”, concluye el paleontólogo, recordando que compartir un simple pasatiempo, apuntarse a un club o formar parte de una asociación sigue siendo nuestra mejor red de seguridad emocional.