Al menos 31 detenidos en Londres durante las manifestaciones propalestina y de ultraderecha

Al menos 31 personas han sido detenidas durante la jornada de este sábado en Londres, donde se han producido dos grandes manifestaciones, una propalestina y otra de extrema derecha, en una jornada que coincide además con la celebración de la final de la FA Cup de fútbol.

"Hasta ahroa ha habido 31 detenciones en toda la operación. Daremos más detalles cuando concluya. Aunque puede parecer elevado, hasta el momento las dos manifestaciones se han desarrollado sin incidentes de importancia", ha informado la Policía Metropolitana londinense.

La Policía ha desplegado a unos 4.000 agentes para garantizar la seguridad durante la jornada de protestas, con una manifestación convocada por el político de ultraderecha Tommy Robinson y otra convocada para recordar el Día de la Nakba o Desastre palestino.

Robinson ha planteado una marcha bajo el lema Unamos el Reino entre Kingsway y la plaza del Parlamento y miles de personas han secundado la protesta, muchas de ellas desplazadas desde fuera de Londres.

En su intervención, Robinson ha apelado a prepararse para "la Batalla de Inglaterra" en referencia a las próximas elecciones. "No pedimos a nadie que salga a luchar, sino porque este es el momento más importante de nuestra generación", ha argumentado. Por eso ha hecho un llamamiento a implicarse, movilizarse, convertirse en "activistas" porque, de lo contrario, "vamos a perder nuestra patria para siempre".

Robinson, cuyo nombre real es Stephen Yaxley-Lennon, es conocido por su discurso radical antiislámico, ya que considera que una persona musulmana no puede ser inglés y que el islam es una amenaza para el país. Denuncia asimismo un declive de la cultura británica debido a la inmigración y critica en especial las políticas del primer ministro Keir Starmer, del Partido Laborista.

Manifestación por la Nakba

La gente alza banderas y enciende bengalas cerca de Knightsbridge mientras participa en el 78º aniversario de la Nakba. Brook Mitchell- getty images

Por otra parte, decenas de miles de personas --250.000, según los convocantes-- han acudido a la manifestación por el Día de la Nakba o Catástrofe palestina coincidiendo con el aniversario de la creación del Estado de Israel y la expulsión forzosa de la población palestina.

"Queremos vivir en una sociedad de respeto y armonía"

Uno de los intervinientes al finalizar la marcha ha sido el exlíder laborista Jeremy Corbyn, quien ha subrayado que no hay "antisemitismo subyaciente" en la manifestación y ha destacado la presencia de "muchos judíos". "Queremos vivir en una sociedad de respeto y armonía", ha planteado.

El dirigente de Tu Partido ha mencionado a los partidos de la derecha que han salido este sábado en la manifestación ultraderechista. "La gente de Reforma y de la extrema derecha que tanto nos ataca con odio a nosotros y nuestras comunidades no puede conseguir dividirnos", ha lanteado.

Corbyn advierte de que el "odio" de la extrema derecha "no sirve para construir viviendas sociales, para mejorar los hospitales, enseñar a un solo niño ni acabar con la vida de alguien sin hogar en las calles de Londres". En su lugar ha aboga por "un cambio en la política económica, social e internacional".

Corbyn se ha referido también a la precaria situación e Keir Starmer como primer ministro y líder del Partido Laborista. "No sé si va a sobrevivir al glope (de estado). Algo sabe (Starmer) de golpes (de Estado). Yo sé de golpes. Sé lo que está pasando", ha argumentado. En cualquier caso, considera que el Partido Laborista necesita un cambio de "política", no de "nombres".

El ministro de Justicia, David Lammy, ha advertido de que las autoridades intervendrán "rápidamente" si se produce violencia durante estas manifestaciones. Además, ha criticado la convocatoria de extrema derecha por "propagar el odio y la división".

"No son un reflejo del Reino Unido del que tan orgulloso estoy. La protesta pacífica es un derecho fundamental y siempre lo protegeré, pero si la protesta deriva en violencia, vamos a actuar rápidamente", ha advertido.