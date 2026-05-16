Una británica se detiene en una de las cosas que mejor definen viajar por carretera en España: "Lo que más me sorprende es que no se considere algo raro"

Susie ha expuesto en su canal de TikTok las bondades de las áreas de descanso españolas frente a las británicas.

"Las áreas de descanso en España son diferentes", según esta británica que recorre las carreteras y lugares del país. Lo hace en su canal de TikTok susie_in_spain, que no para de sorprenderse positivamente de las tradiciones, paisajes, forma de vida y servicios que ofrece.

Y es que viajar por carretera en España tiene algo difícil de explicar para muchos extranjeros. No es solo el paisaje, el clima o las largas autovías. Hay un detalle mucho más cotidiano que, para millones de españoles, pasa desapercibido y que, sin embargo, sorprende enormemente a quienes vienen de fuera: las áreas de descanso.

“Lo que más me sorprende es que no se considere algo raro”, explica Susie en el vídeo.

"En España las áreas de descanso tienen vida"

La británica compara directamente las áreas de servicio españolas con las que conoce de Reino Unido y asegura que la diferencia es enorme.

Según explica, en España las paradas de carretera no son simples lugares funcionales para repostar y continuar el viaje. Muchas tienen restaurantes completos, menús del día, terrazas, cafeterías llenas de gente y un ambiente mucho más social.

Para ella, la experiencia se parece más a parar a comer en un restaurante normal que a entrar en una gasolinera. Eso es precisamente lo que más suele llamar la atención a muchos visitantes extranjeros: la normalidad con la que los españoles convierten incluso una pausa en carretera en una experiencia gastronómica y social.

El menú del día sigue sorprendiendo fuera de España

Uno de los puntos que más destaca la creadora es el famoso menú del día. En muchas áreas de descanso españolas todavía es posible comer platos calientes, pan, bebida, café y postre por precios relativamente asequibles, algo cada vez menos habitual en otros países europeos.

Especialmente en Reino Unido, donde las áreas de servicio suelen estar dominadas por cadenas de comida rápida, productos empaquetados y precios considerablemente más altos.

La diferencia cultural es importante. Mientras en muchos países parar en carretera se percibe como una obligación incómoda y rápida, en España sigue existiendo cierta tradición de “hacer una pausa de verdad”.

Un choque cultural muy repetido entre turistas

En los últimos años, muchos creadores extranjeros que viven en España se han viralizado comentando costumbres que aquí parecen completamente normales, pero que fuera llaman mucho la atención. Entre ellas, la duración de las comidas, los horarios españoles, la existencia del menú del día, la vida social en bares y terrazas, las tapas gratuitas en algunas zonas o precisamente el ambiente de las áreas de servicio.

Durante décadas, las áreas de descanso españolas crecieron alrededor de restaurantes familiares, ventas y cafeterías de carretera que servían comida casera a transportistas, viajeros y familias.

Aunque muchas cadenas internacionales también han llegado a las autovías españolas, todavía sobreviven muchísimos establecimientos con cocina tradicional y menús relativamente económicos. Eso contrasta con lo ocurrido en otros países europeos, donde gran parte de las áreas de servicio acabaron completamente estandarizadas.

En Reino Unido, por ejemplo, muchas estaciones de servicio están dominadas por franquicias prácticamente idénticas entre sí, con menos presencia de cocina local o espacios de restauración tradicionales.

En España todavía se disfruta la parada

Muchos extranjeros como Susie valoran eso: el café se toma sentado, la comida suele hacerse con cierta calma y muchas áreas de descanso funcionan casi como pequeños restaurantes de carretera independientes más que como simples estaciones de paso. Por eso la británica insiste en que le sorprende que los españoles no

Por eso la británica insiste en que le sorprende que los españoles no consideren especial algo que fuera del país resulta cada vez menos habitual.