Un japonés pide explicaciones sobre lo que hacen en España al pedir café con hielo: "No tiene sentido"

Kei, un japonés que vive en España desde hace unos años, ha vivido lo que se conoce como un “choque cultural” después de ver a muchos españoles pedir café con hielo. No porque en Japón no se haga, sino porque ha pedido que alguien le explique por qué aquí se sirve de una forma tan concreta: con el hielo por separado.

“Soy japonés y esto es una cosa de España que nunca voy a entender. Sé que llevo viviendo en España más de cinco años, pero no entiendo el café con leche con hielo. Tú pides un café con leche con hielo en un bar y te traen dos cosas”, ha expresado al principio del vídeo (@yo4kei), que ha acumulado miles de visitas en apenas unas horas.

Al ver que el camarero trae “una taza con café y un vaso con hielo”, piensa que es algo que no tiene lógica y, por ello, se hace una pregunta: “¿Por qué no echan el hielo directamente en el vaso y ya está?”. Para él, sin saber todavía el verdadero motivo, da el triple de trabajo.

"No tiene sentido"

“Primero tienen que llevar la taza y el vaso. Segundo, tienen que limpiar la mesa porque los clientes siempre tiran el café en la mesa. Tercero, los clientes usan más servilletas para limpiar la mesa. Por eso no tiene nada de sentido”, ha defendido el joven japonés. Además, añade que “encima cobran por el hielo, en Japón el agua y el hielo son gratis”.

Aun así, ha matizado que eso no quiere decir que no le guste la experiencia de echar el café al hielo, porque realmente le gusta, pero no le ve el “sentido”. “Explícame esto, por favor, porque si no me voy a quedar loco”, ha concluido. Y así lo han hecho varios de los usuarios que han reaccionado al vídeo.

“El café necesita calor para infusionarse, el azúcar se disuelve mejor en calor y poner el hielo directamente a la taza de café es imposible; también hay personas que prefieren que le prepares todo. Va de gustos”, ha respondido la usuaria @Carolinaariacast.