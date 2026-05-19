Nil Ojeda cuenta cómo ha sido el peor vuelo en el que ha estado jamás

Nil Ojeda en el proceso creativo de uno de los obstáculos de la carrera.

Hay vuelos incómodos. Hay vuelos largos. Y luego está lo que acaba de contar Nil Ojeda en TikTok.

El influencer y creador de contenido ha relatado en redes sociales lo que define directamente como "el peor vuelo" de toda su vida. Y lo ha hecho completamente afectado, todavía con la ansiedad encima y asegurando que llegó a pensar que algo muy grave le estaba pasando dentro del cuerpo.

"Estaba llorando del dolor", explica en el vídeo, publicado por la cuenta @alberto.aldanaa y rápidamente viralizado en TikTok.

Todo empezó, según cuenta, antes incluso del despegue.

Nil explica que llevaba varios días enfermo con gripe, tomando medicación y bebiendo muchísima agua. De hecho, asegura que antes de subir al avión se había tomado dos botellas grandes enteras. El problema es que no fue al baño antes de embarcar.

Y ahí comenzó el desastre.

"Pensaba que no iba a aguantar"

El influencer cuenta que ya sentado en el avión empezó a notar unas ganas enormes de orinar, pero decidió esperar al momento en el que se apagara la señal del cinturón para no molestar continuamente al pasajero que tenía al lado.

Error.

Porque el avión empezó a retrasarse, luego llegó el despegue y la situación empezó a volverse completamente insoportable.

"Me dolía muchísimo la vejiga", relata. "Estaba concentradísimo pensando: no me voy a mear encima con 27 años".

Pero el momento más angustioso llegó durante el ascenso del avión.

Nil asegura que empezó a notar un pinchazo fortísimo en el costado izquierdo, acompañado de mareos, dolor abdominal y una sensación extrañísima que hizo que incluso desaparecieran de golpe las ganas de orinar.

"Pensé que me había explotado algo", cuenta. "No entendía qué estaba pasando".

El momento de pánico dentro del avión

La situación terminó descontrolándose.

Nil se quitó el cinturón en pleno vuelo, saltó prácticamente por encima del pasajero que tenía al lado y salió corriendo hacia el baño mientras por megafonía le pedían que volviera a sentarse.

Allí se encontró con las azafatas, a las que explicó completamente angustiado que creía que tenía algo grave en el riñón.

"Les decía: por favor, por favor, me pasa algo", recuerda.

Finalmente consiguió entrar al baño, aunque reconoce que en ese momento ya estaba completamente asustado.

Dice incluso que mientras orinaba estaba pendiente de comprobar si aparecía sangre, convencido de que podía haberse producido algún tipo de lesión interna.

"Estaba llorando del dolor y del susto", asegura.

Azúcar, galletas y ansiedad durante el resto del vuelo

Después de aquello, el influencer explica que empezó a marearse todavía más y que las azafatas estuvieron pendientes de él durante buena parte del trayecto.

Según relata, le dieron azúcar, galletas y trataron de ayudarle mientras intentaba recuperarse del susto.

Pero el malestar no desapareció.

Nil asegura que pasó el resto del vuelo con ansiedad, náuseas y sensación constante de mareo, completamente incapaz de dormir.

Y todavía sin entender exactamente qué le había ocurrido.

"No sé si fue por la presión del avión o qué pasó", dice en el vídeo. "Mi cabeza no entendía nada".

Finalmente el avión aterrizó en Cusco, Perú, aunque el creador de contenido reconoce que seguía completamente en shock después de lo vivido.

Y con una conclusión clarísima: jamás había pasado tanto miedo dentro de un avión.