El Metro de Madrid pide civismo para no hacer una práctica que se ve a diario en cada viaje

Es una de las prácticas más extendidas y que más se ven en cada viaje en el Metro de Madrid por parte de los pasajeros. Independientemente de la edad, el género o del trayecto a realizar, es raro subirse a un vagón y no encontrarse a una persona haciéndolo descaradamente.

Esta práctica no es otra que la de apoyar el cuerpo contra una de las barras que hay para sujetarse. Con esta forma, se busca descansar lo máximo posible, aunque sea una práctica egoísta al impedir al resto que se sujeten a esa barra.

Por ello, la cuenta oficial del Metro de Madrid ha pedido a todos los seguidores que no viajen así, ya que no permite que el resto de personas utilicen esa barra quedando desprotegidas ante un posible frenazo o el vaivén propio de los vagones.

"Por favor, no te apoyes en las barras. Si te sujetas a ellas con una mano viajarás con seguridad y permitirás que otras personas las utilicen", ha explicado el perfil de X del suburbano madrileño.

Además, también han aclarado que las desinfectan a diario ante algún mensaje recibido por parte de otros tuiteros: "Todos los trenes se limpian y desinfectan a diario, y se hace de nuevo siempre que es necesario".

Una gran repercusión

Su publicación se ha hecho viral siendo uno de los tuits más difundidos de las últimas horas con más de 1,5 millones de reproducciones, 1.000 me gusta y más de medio millar entre respuestas y compartidos. Estas son algunas: