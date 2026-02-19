Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El Metro de Madrid pide civismo para no hacer una práctica que se ve a diario en cada viaje
Lo ha pedido en X. 

Imagen de archivo del Metro de Madrid.
Imagen de archivo del Metro de Madrid.Getty Images

Es una de las prácticas más extendidas y que más se ven en cada viaje en el Metro de Madrid por parte de los pasajeros. Independientemente de la edad, el género o del trayecto a realizar, es raro subirse a un vagón y no encontrarse a una persona haciéndolo descaradamente.

Esta práctica no es otra que la de apoyar el cuerpo contra una de las barras que hay para sujetarse. Con esta forma, se busca descansar lo máximo posible, aunque sea una práctica egoísta al impedir al resto que se sujeten a esa barra. 

Por ello, la cuenta oficial del Metro de Madrid ha pedido a todos los seguidores que no viajen así, ya que no permite que el resto de personas utilicen esa barra quedando desprotegidas ante un posible frenazo o el vaivén propio de los vagones.

"Por favor, no te apoyes en las barras. Si te sujetas a ellas con una mano viajarás con seguridad y permitirás que otras personas las utilicen", ha explicado el perfil de X del suburbano madrileño. 

Además, también han aclarado que las desinfectan a diario ante algún mensaje recibido por parte de otros tuiteros: "Todos los trenes se limpian y desinfectan a diario, y se hace de nuevo siempre que es necesario".

Una gran repercusión 

Su publicación se ha hecho viral siendo uno de los tuits más difundidos de las últimas horas con más de 1,5 millones de reproducciones, 1.000 me gusta y más de medio millar entre respuestas y compartidos. Estas son algunas:

  • "Es una lucha imposible al igual que la de las mochilas/bolsos en la espalda. Basta con leer los comentarios para ver la mala educación de la gente".
  • "Hartita estoy de pedir que me dejen apoyarme y encima te miran como si les hablaras en chino".
  • "Me parecería bien pero la mayoría de las veces no hay espacio suficiente, te pones donde puedes".
  • "Ay no esos tubos están grasosos".
  • "También sería buena opción que el primer vagón sea exclusivo para gente con minusvalía o preferente (embarazada, persona mayor...) Aunque ponga que es para gente con minusvalía al no ser exclusivo se meten sin dar preferencia a quien corresponde, casi caigo con la muleta por esto".
Soy redactor de Virales en El HuffPost, desde donde te contamos la actualidad de una forma muy diferente.

 

Sobre qué temas escribo

El mundo informativo en el que más cómodo me siento escribiendo es el del deporte, especialmente todo aquello que tiene que ver con el polideportivo: baloncesto, atletismo, natación, escalada, taekwondo, etc. También hablo de naturaleza, ciencia y me encargo de hacer reportajes para dar contexto a los protagonistas de esas publicaciones anónimas que ves en redes sociales y de los que no sabes nada más. Además, en mi día a día busco momentos destacados en televisión o redes sociales que puedan ser interesantes para el lector bajo un enfoque Huff.

 

Mi trayectoria

Nací en Barbastro (Huesca) en 1995 y en 2013 emigré a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ya que desde pequeño he crecido escuchando la radio y con el objetivo de dedicarme a este mundillo. Aprendí primero en El Heraldo de Aragón y después en la Cadena Ser hasta que en 2019 me saqué un máster en Periodismo de investigación, datos y visualización en la UNIR y entré en El HuffPost. Desde entonces, he crecido de la mano de este medio.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

