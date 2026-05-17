Elena, profesora española en China: "Aquí es un trabajo distinto, simplemente vas a dar clase y no gestionar tanto el aula"

Trabajar como profesora en China le ha cambiado completamente la forma de entender la educación. Eso es lo que explica Elena, una docente española que compara su experiencia en el sistema educativo chino con la realidad que conocía en Castilla y León.

Y hay una diferencia que resume casi todo: “Aquí simplemente vas a dar clase”, asegura en su canal de TikTok vergusip. La frase refleja un contraste enorme respecto a lo que muchos profesores viven en España. Según explica Elena, en China el docente dedica mucho menos tiempo a controlar el aula, gestionar conflictos o mantener la disciplina y puede centrarse más directamente en enseñar.

Aunque eso no significa que todo sea fácil. Porque la profesora reconoce también que adaptarse a la cultura china ha sido uno de los retos más complicados de toda su experiencia. “La adaptación a la cultura china es muy difícil, es muy diferente a la española”, admite.

Menos horas lectivas y un día libre extra



Uno de los aspectos que más valora de su experiencia laboral en China son las condiciones de trabajo. La profesora explica que tiene menos horas lectivas que en Castilla y León y además, disfruta de un día libre semanal que, en su caso, cae en lunes.

Ese tipo de organización es relativamente habitual en algunos centros internacionales o programas educativos extranjeros en China, especialmente para atraer profesorado internacional. Además, muchas escuelas ofrecen alojamiento gratuito a los docentes, algo que cambia completamente el equilibrio económico para quienes trabajan allí.

Comer es muchísimo más barato



El factor económico es otro de los puntos clave. Aunque reconoce que el sueldo en escuela pública “no es elevado”, Elena explica que recibe además una ayuda económica del ministerio repartida en 12 pagas. Pero el verdadero ahorro llega por otro lado: el coste de vida. “Las cuestiones de manutención son increíblemente más baratas, incluido comer”, explica.

En muchas ciudades chinas, especialmente fuera de los grandes núcleos internacionales como Shanghái o Pekín, el coste diario de alimentación, transporte o servicios sigue siendo considerablemente más bajo que en muchas zonas de Europa.

Un aula distinta a la española



Elena insiste especialmente en el cambio de dinámica dentro de clase. Según explica, en el sistema chino el profesor se centra mucho más en la enseñanza pura y menos en funciones relacionadas con disciplina, gestión emocional o mediación constante.

“Aquí simplemente doy clase”, resume. Eso sí, menciona una excepción importante: una de sus clases de primaria cuenta con 50 alumnos. Las ratios elevadas siguen siendo relativamente frecuentes en parte del sistema educativo chino, especialmente en determinados centros públicos.

El gran reto: la adaptación cultural



Pero no todo son ventajas. La docente reconoce que el choque cultural ha sido enorme.

La vida cotidiana, las costumbres sociales, la comunicación y la forma de relacionarse en China son muy distintas a las españolas, algo que muchos extranjeros describen como uno de los aspectos más difíciles de la experiencia.

Especialmente para quienes llegan sin haber vivido antes en Asia, la barrera idiomática, las diferencias sociales y los códigos culturales pueden hacer que la adaptación resulte lenta y emocionalmente exigente.

China sigue atrayendo profesores extranjeros



Pese a esas dificultades, China continúa siendo uno de los destinos más atractivos para miles de docentes extranjeros. La enorme demanda educativa, el crecimiento de centros bilingües e internacionales y las ayudas ofrecidas por muchas escuelas mantienen abierto un importante mercado laboral para profesores europeos y latinoamericanos.

Muchos centros ofrecen además alojamiento, seguros médicos o ayudas complementarias para facilitar la llegada de profesionales extranjeros.