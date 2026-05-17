Candela Antón, antropóloga "En la Edad Media hubo repúblicas campesinas sin jerarquías formales ni señores feudales"

La antropóloga Candela Antón sorprende contradiciendo un mantra que tenemos de la Edad Media.

Cuando se piensa en la Edad Media, la imagen suele ser de castillos, nobles, reyes, campesinos sometidos y señores feudales cobrando tributos. Pero la realidad histórica fue mucho más compleja. Eso es lo que explica la antropóloga Candela Antón en su canal de TikTok candeliousfang al recordar que durante siglos existieron comunidades campesinas europeas organizadas de forma autónoma, sin jerarquías rígidas ni señores feudales permanentes.

“Había comunidades autogobernadas”, resume. Y añade una idea que sorprende a muchos: “No había un señor al que pagarle tributo”.

Repúblicas campesinas en plena Edad Media



Según explica Candela Antón, algunas zonas rurales europeas desarrollaron sistemas comunales donde el poder se repartía colectivamente entre vecinos.

En lugar de una autoridad única permanente, muchos cargos funcionaban mediante rotación y vigilancia mutua.

“La autoridad se repartía, se vigilaba”, señala. Estos modelos de organización existieron especialmente en determinadas regiones montañosas, zonas fronterizas o territorios alejados de grandes centros de poder. En algunos casos, las comunidades gestionaban colectivamente en tierras comunales, recursos agrícolas, pastos, bosques, sistemas de justicia local y reparto de impuestos o trabajos.

La Edad Media no fue igual en toda Europa



El vídeo también desmonta una idea muy extendida: que toda la Europa medieval funcionaba exactamente bajo el mismo sistema feudal. En realidad, los historiadores llevan décadas explicando que la organización política y social medieval era enormemente diversa dependiendo de cada región.

Mientras algunas zonas estaban dominadas por estructuras feudales muy rígidas, otras conservaron formas de autogobierno local relativamente amplias. Especialmente en áreas rurales aisladas donde el control estatal o nobiliario era más débil.

Sistemas comunales y rotación de cargos



Uno de los elementos más llamativos que destaca la antropóloga es la rotación de responsabilidades. En muchas de estas comunidades, determinados cargos no eran permanentes ni hereditarios.

Los vecinos podían asumir funciones concretas temporalmente y después cederlas a otros miembros de la comunidad. Eso limitaba parcialmente la acumulación de poder individual y reforzaba el control colectivo.

Aunque Candela Antón también matiza algo importante: aquellas sociedades no eran utopías igualitarias ni estaban libres de conflictos. “Eso sí, no estaban exentas de problemáticas”, recuerda.

Qué acabó con estas comunidades



Según explica la antropóloga, gran parte de estos modelos comunales desaparecieron progresivamente entre los siglos XVI y XVII. La razón principal fue el fortalecimiento de los Estados centralizados modernos.

Con el auge de las monarquías fuertes y la consolidación de administraciones estatales más complejas, muchas comunidades autónomas perdieron capacidad de autogestión. Los nuevos Estados necesitaban cobrar impuestos de forma centralizada, controlar territorios, unificar leyes, organizar ejércitos permanentes y concentrar autoridad política.

Los bienes comunales aún sobreviven en España



De hecho, parte de esa tradición comunal todavía tiene huellas visibles en España. Muchos pueblos mantienen todavía montes comunales, pastos vecinales o formas históricas de gestión compartida heredadas de siglos anteriores.

En algunas regiones rurales, determinados recursos naturales siguieron administrándose colectivamente durante generaciones. Aunque hoy el contexto político y económico sea completamente distinto, esos restos históricos muestran que la propiedad y la organización social medieval fueron mucho más complejas de lo que suele imaginarse.