Media España está comentando los precios de un bar de Asturias cuando entró el euro: ojo al café

La lista de precios de un bar de Asturias de la época en la que entró el euro (en el año 2002) ha provocado decenas de miles de reacciones, hasta el punto de convertirse en uno de los temas más comentados de las últimas horas.

El hallazgo lo ha hecho el usuario de X @pabloasturies, que ha escrito junto a la hoja: "Os dejo la lista de precios de un bar en un pueblo de Cangas del Narcea cuando entró el euro".

Aunque no ha dicho más, de inmediato cientos y cientos de personas se han apresurado a comentar cómo han subido los precios en estos 23 años. Por ejemplo, en ese listado figura que el café valía 0,60 euros; una lata de cerveza 0,75 euros y los cubatas 1,50 euros.

Una de las reacciones más comentadas es la de una persona que dice: "El salario mínimo era de 442,20 ha subido casi 3 veces al igual que los productos.... No me parece tan burrada". Y otro le responde: "Eso da igual, no puedes negar que llegó el euro salió esa lista que tiene el chaval y en cuestión de menos de un año había subido todo el doble jajaja. Que me acuerdo de las bolsas de Gublins pelotazos, de las Coca-Colas. Hombree que si subió todo".

El propio autor de ese comentario ha respondido: "Jajajaa eso sí es verdad, ibas al kiosko con 100 pesetas y cundía más que 1€ y teóricamente el valor era menor".

Otro usuario también llama a no caer en lo fácil: "Con la peseta, los sueldos eran más bajos, la inflación descontrolada y el poder adquisitivo menor. El euro trajo estabilidad, mejores salarios y más competitividad. Culparlo de la subida de precios es como culpar al termómetro por la fiebre".