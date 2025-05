Melody dice que no se quiere meter en política y rescatan al momento estas palabras de Buenafuente

Melody es, sin duda, uno de los nombres propios del mes. La representante de España en Eurovisión dio una rueda de prensa este lunes que no dejó a nadie indiferente y que le abrió numerosos frentes.

En la entrevista con los medios, Melody cargó contra David Broncano —que este martes le respondió en La Revuelta— y aseguró que no podía pronunciarse sobre Israel y Palestina por contrato, algo que RTVE desmintió ya que se refiere a las canciones y no lo que cada uno piense.

A raíz de esto se han recuperado unas declaraciones recientes de Andreu Buenafuente en Futuro Imperfecto donde mostró su orgullo por el rótulo que puso RTVE antes de Eurovisión en favor del pueblo palestino.

"A mí me representa y lo quería decir. Llevo dos semanas en esta casa y ya hablo como si fuera Anne Igartiburu. De todo lo sucedido me llama la atención los que dicen que protestar por lo que hace Israel es politizar Eurovisión. Como si alguna vez no hubiera estado politizada Eurovisión", ha denunciado Buenafuente.

Ha señalado, además, la contradicción que supone que se expulsase a Rusia y no a Israel y ha puesto el foco en que politizar no es malo: "Que algo esté politizado significa que nos preocupa".

"Denunciar un genocidio no es política ni antisemitismo. Es sencillamente humanidad", ha finalizado Buenafuente.

Algo parecido dijo Broncano en su respuesta a Melody acerca de su no pronunciamiento: "No va por Melody, porque no vamos a exigirle lo que no hacen otras instituciones muchos grandes, pero el tipo de mensaje lo he visto muchas veces. Lo de 'de esto no voy a hablar porque en política no me meto'. Y mi opinión es que lo que está pasando en Palestina va más allá de la política. Es una cuestión de humanidad y de solidaridad con lo que está pasando allí".

También salió en defensa de RTVE y del mensaje que puso antes del inicio del festival condenando el genocidio en Gaza y cree que eso no afectó en los puntos de Melody: "Aunque hubiese afectado mucho, con la cantidad de niños que mueren en Palestina cada día, creo que como afecte eso, sí afectase, a la posición de una candidata en Eurovisión es lo de menos. Es irrelevante".