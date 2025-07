Mencionan a Massiel su desencanto por la política y acaba diciendo todo esto: con mención especial a Pérez-Reverte

La cantante española Massiel ha concedido una entrevista para El Mundo en la que, entre otros temas, le han mencionado su desencanto por la política y ha dejado claro que no es de extrañar después de conocerla "tan de cerca".

"Políticos tan poco preparados como los de ahora no los había visto nunca... Dentro de la política, para mí, estaba Garrigues, que en su casa conocí a Carrillo. A esas cenas venía todo el mundo que era algo, pero ahora cuando me invitan a cenas políticas y me llevan por ser la artista, no voy", ha comentado en el citado periódico.

A medida que va contestando, va sincerándose más y más y sin pelos en la lengua, ha desvelado que al Club Siglo XXI se negó conocer "a los de Podemos cuando me invitaron a cenar con ellos, no me interesa el discurso de Podemos".

"No me interesa la demagogia, ni lo de 'niñas, niños, niñes'... Esto es tan barato, tan artificial, tan falso. Son populismos baratos de izquierdas", ha añadido la cantante.

Al final ha acabado mencionando al escritor Arturo Pérez-Reverte: "Le oigo hablar y me descojono. Me encanta, es un hombre muy pragmático, que sabe muy bien lo que dice y lo que piensa". Ha recordado la primera vez que Reverte definió a Sánchez "como el pistolero asesino de las películas de vaqueros, me descojoné. A Sánchez le da todo igual: vende lo que sea con tal de tener poder".

Ha defendido su desencanto por el Gobierno actual, así como la política de hoy en general: "Llevamos siete años de insultos. Yo dejé de votar el PSOE cuando el caso Roldán y vino Leguina a pedirme que le hiciera campaña y le dije que no". "Una vez no voté y otra vez voté al Partido Popular por joder al PSOE", ha concluido.