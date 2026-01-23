Cata el producto de Mercadona que más está arrasando ahora y dicta una sentencia que trae cola

La cadena de supermercados Mercadona, líder en España con una cuota de mercado del 29,5% según el informe 'Tendencias del Consumidor 2024' elaborado por la consultora NIQ, ha provocado un enorme revuelo en los últimos días con una de las novedades que ha llegado a sus lineales.

Se trata del llamado "Pollo Koreano", un alimento sin gluten y sin lactosa que se vende en bandejas de 380 gramos aproximadamente y que tiene un precio de 9,00 euros el kilo, por lo que la unidad sale a 3,42 euros aproximadamente.

Como indica el propio fabricante en el envase, este pollo viene acompañado de una salsa teriyaki y se puede terminar de elaborar en casa de tres modos distintos:

En el horno, en 15 minutos.

En la freidora de aire, en 10 minutos.

En la sartén con aceite en dos minutos.

"Bastante especiadito"

A la luz del revuelo que ha provocado la salida al mercado de este producto, la usuaria de TikTok Que lo pruebe Iris, especializada precisamente en catar novedades de supermercados, lo ha comprado y ha dado su opinión, que ha provocado también gran alboroto con más de 12.000 compartidos, 12.000 'me gusta' y 2.000 guardados.

La usuaria empieza explicando que ella opta por hacerlo en la sartén por una cuestión de tiempo y luego procede a hincarle el diente: "Huele a restaurante asiático total. El rebozado es gordito, tiene un toque un pelín dulce, como si estuviese marinado en soja. Es que lleva azúcar añadido, por eso le noto un toque dulce. Está bastante especiadito, pero no me llega a ser picante como tal, aunque diría que lleva pimienta".

"Muy rico"

"Solo me ha gustado muchísimo. Vamos a ver con la salsa teriyaki", dice antes de mojarlo en el líquido: "La salsa está intensa, muy concentrada. Esto sí le apunta un puntito más picosito. Me gusta más solo, diría yo. Muy rico".

"Sinceramente, me lo ponen en un restaurante y me cuela de plato de restaurante asiático perfectamente", sentencia. Pero no todos los usuarios en los comentarios están de acuerdo.

"Es solo rebozado con un poco de pollo"

Por ejemplo, una persona dice: "A mí no me ha gustado nada, es solo rebozado con un poco de pollo, encima no es ni pechuga, es como contramuslo raro, la textura es rara, te compras unos nuggets y te haces la salsa y está mejor porque la salsa tampoco es muy allá. En resumen, no vale la pena".

"80% es carne real. El resto es agua, almidones y aditivos para dar peso y textura. No es 'veneno', pero tampoco es un alimento saludable de consumo diario debido a su alta cantidad de aditivos y sal", señala otro.

"Una lista de ingredientes como El Quijote"

En esa línea va también el usuario de TikTok @busosreview, que lo ha probado y ha destacado que el producto "tiene una lista de ingredientes más larga que todo El Quijote aquí junto".

En su caso lo hace en la freidora de aire y sentencia: "Para mi gusto, es un pollo especiado, empanado, sin más. Un pollo que sí, que está bueno, pero que no es nada del otro mundo. Y con la salsa sí gana más, para mi gusto".

"Pero ya te digo, es algo que yo a lo mejor no volvería a comprar. Te empanas un pollo tú, te lo mojas en dos litros de salsa teriyaki y ya está. ¿Que está bueno? Sí, pero no es algo que yo, por ejemplo, volvería a comprar", insiste.