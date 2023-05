Mete un coche teledirigido en el conducto de ventilación para hacer llegar un cable a otro cuarto

dpa/picture alliance via Getty I

El usuario de TikTok @joseortegawayne ha publicado un vídeo de cómo ha logrado pasar un cable de 25 metros de una habitación a otra a través de un conducto de ventilación para así usar Internet de esta forma.

La razón es que el sistema wifi no le funciona correctamente y, por lo general, la conexión es lenta. "El rúter está en el salón. y mi ordenador está en el dormitorio, a unos 20 metros. He probado de todo y la calidad que me llega es pésima", ha argumentado.

Asimismo, ha explicado que aquellas partes del cable que se quedan sin cubrir las ocultará "con canaletas" para que el material ni se vea ni se estropee. Y, a continuación, ha dado pie a la doble grabación.

"El conductor está muy oscuro. No sé lo que nos vamos a encontrar dentro. Voy a necesitar la ayuda de un pequeñín", ha dicho mientras graba el interior del conducto de ventilación.

Al instante, ha enseñado un coche teledirigido de juguete el cual usará para meter el cable por el tubo y así llegar a la habitación. "Realmente el recorrido es simple. Tenemos una recta de nueve metros y luego un giro a la derecha", ha relatado.

Sin embargo, al llegar precisamente a esta esquina, la cámara que el aparato llevaba encima impedía el paso por la altura, por lo que ha tenido que volver y quitarla, quedándose prácticamente a ciegas.

Después de varios intentos y de cambiar incluso el inicio del recorrido, ha conseguido hacer cruzar el coche y, por ende, el cable: "¡El clip de la victoria! Estoy nervioso (...) Internet de alta velocidad, por cable".