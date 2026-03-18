Un hostelero avisa: "Hay una cosa que los clientes hacen con la intención de ayudar, pero realmente no ayudan"
"Es algo muy simple".
El trabajo de camarero es duro y lo saben muy bien quienes lo han ejercido alguna vez. Además, hay datos que lo respaldan: un estudio realizado por la Universidad Miguel Hernández mostró que alrededor del 75% de los trabajadores de la hostelería encuestados presentaron alta carga mental y un 50% elevada carga de trabajo, asociados a factores como sobrecarga, presión de tiempo, inseguridad laboral y atención continua al cliente.
Por eso, muchos clientes intentan facilitar en la medida lo posible las cosas a los camareros. Pero los trabajadores avisan de que, en ocasiones, esa buena voluntad es contraproducente porque acaban molestando más que otra cosa.
El usuario de TikTok @jxse_hosteleria, especializado en contenido sobre bares y restaurantes, ha subrayado que "hay una cosa que los clientes hacen con la intención de ayudar, pero realmente no ayudan".
"Cuando termináis de comer, empieza nuestro trabajo"
"Es algo muy simple: cuando los clientes terminan de comer, muchos de ellos en la mesa apilan los platos uno encima de otro. Y totalmente lo hacen con la intención de que el camarero llegue, lo coja todo y se vaya, pero como un plato esté mal puesto o algún cubierto se salga se fastidia toda la torre. Cuando termináis de comer, empieza nuestro trabajo", recomienda.
En este sentido, la usuaria de TikTok laiagmmz_, que trabaja en el sector desde hace cinco años, explicó qué no hacer en las cafeterías si quieres ayudar a las empleados "y no quieres joderles la vida". Son cinco cosas básicas:
Las cinco normas para ayudar a los camareros
- Meter los papeles dentro del vaso: "Si os estáis tomando un café, un cortado o lo que sea, no metáis el papel que habéis usado en el vaso porque se queda en el fondo, lleno de café y luego para sacarlo es muchísimo más complicado. Dejadlo al lado del platito o dejadlo en la mesa. Nos va a ser muchísimo más fácil de recoger y nos vais a hacer un gran favor".
- Nunca le cojáis a una camarera algo de la bandeja: "Sé que lo hacéis con buena intención, pero nosotros tenemos la bandeja superbalanceada y, si cogéis algo, lo que va a hacer es torcerse y se va a caer todo. Así que mejor no cojáis nada. Si queréis ayudar, preguntad antes de cogerlo y no lo hagáis, por favor, sin pedir permiso, porque va a ser un caos.
- "Si vais a apilar los platos, aseguraos de poner toda la comida en un plato y no poner los platos encima de la comida porque, si no, a la hora de cogerlo no va a ser nada estable y se va a caer todo por el lado".
- "Si estáis en la terraza, seguramente por hacerle el favor a la camarera le habéis dicho: cóbrame aquí. Esto a veces puede ser bueno, pero muchas veces acaba siendo malo porque tenemos que hacer más viajes. Así que, si después te vas a levantar, no te cuesta nada pasarte por caja y así nosotros no tenemos que ir con el cambio para arriba y para abajo y teniendo que acordarnos de qué llevarle a cada uno".
- "A todas las personas que trabajan de cara al público les molesta. Si queréis invitar a alguien, por favor, no os pongáis a pelearos cuando os estamos cobrando. Seguramente tenemos muchísima faena y tenemos que estar perdiendo el tiempo viendo cuál de vosotros gana la pelea y acaba pagando".