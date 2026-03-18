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Un hostelero avisa: "Hay una cosa que los clientes hacen con la intención de ayudar, pero realmente no ayudan"
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Un hostelero avisa: "Hay una cosa que los clientes hacen con la intención de ayudar, pero realmente no ayudan"

"Es algo muy simple".

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
Una camarera, llevando varios platos a la mesa en un restaurante.
Una camarera, llevando varios platos a la mesa en un restaurante.Getty Images

El trabajo de camarero es duro y lo saben muy bien quienes lo han ejercido alguna vez. Además, hay datos que lo respaldan: un estudio realizado por la Universidad Miguel Hernández mostró que alrededor del 75% de los trabajadores de la hostelería encuestados presentaron alta carga mental y un 50% elevada carga de trabajo, asociados a factores como sobrecarga, presión de tiempo, inseguridad laboral y atención continua al cliente.

Por eso, muchos clientes intentan facilitar en la medida lo posible las cosas a los camareros. Pero los trabajadores avisan de que, en ocasiones, esa buena voluntad es contraproducente porque acaban molestando más que otra cosa.

El usuario de TikTok @jxse_hosteleria, especializado en contenido sobre bares y restaurantes, ha subrayado que "hay una cosa que los clientes hacen con la intención de ayudar, pero realmente no ayudan". 

"Cuando termináis de comer, empieza nuestro trabajo"

"Es algo muy simple: cuando los clientes terminan de comer, muchos de ellos en la mesa apilan los platos uno encima de otro. Y totalmente lo hacen con la intención de que el camarero llegue, lo coja todo y se vaya, pero como un plato esté mal puesto o algún cubierto se salga se fastidia toda la torre. Cuando termináis de comer, empieza nuestro trabajo", recomienda. 

En este sentido, la usuaria de TikTok laiagmmz_, que trabaja en el sector desde hace cinco años, explicó qué no hacer en las cafeterías si quieres ayudar a las empleados "y no quieres joderles la vida". Son cinco cosas básicas:

Las cinco normas para ayudar a los camareros 

  • Meter los papeles dentro del vaso: "Si os estáis tomando un café, un cortado o lo que sea, no metáis el papel que habéis usado en el vaso porque se queda en el fondo, lleno de café y luego para sacarlo es muchísimo más complicado. Dejadlo al lado del platito o dejadlo en la mesa. Nos va a ser muchísimo más fácil de recoger y nos vais a hacer un gran favor".
  • Nunca le cojáis a una camarera algo de la bandeja: "Sé que lo hacéis con buena intención, pero nosotros tenemos la bandeja superbalanceada y, si cogéis algo, lo que va a hacer es torcerse y se va a caer todo. Así que mejor no cojáis nada. Si queréis ayudar, preguntad antes de cogerlo y no lo hagáis, por favor, sin pedir permiso, porque va a ser un caos.
  • "Si vais a apilar los platos, aseguraos de poner toda la comida en un plato y no poner los platos encima de la comida porque, si no, a la hora de cogerlo no va a ser nada estable y se va a caer todo por el lado".
  • "Si estáis en la terraza, seguramente por hacerle el favor a la camarera le habéis dicho: cóbrame aquí. Esto a veces puede ser bueno, pero muchas veces acaba siendo malo porque tenemos que hacer más viajes. Así que, si después te vas a levantar, no te cuesta nada pasarte por caja y así nosotros no tenemos que ir con el cambio para arriba y para abajo y teniendo que acordarnos de qué llevarle a cada uno".
  • "A todas las personas que trabajan de cara al público les molesta. Si queréis invitar a alguien, por favor, no os pongáis a pelearos cuando os estamos cobrando. Seguramente tenemos muchísima faena y tenemos que estar perdiendo el tiempo viendo cuál de vosotros gana la pelea y acaba pagando".
Rodrigo Carretero
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Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y en abril publicaré mi primera novela, 'Agua Pasada' (Maeva Ediciones). He sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 

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