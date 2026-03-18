Un hostelero avisa: "Hay una cosa que los clientes hacen con la intención de ayudar, pero realmente no ayudan"

El trabajo de camarero es duro y lo saben muy bien quienes lo han ejercido alguna vez. Además, hay datos que lo respaldan: un estudio realizado por la Universidad Miguel Hernández mostró que alrededor del 75% de los trabajadores de la hostelería encuestados presentaron alta carga mental y un 50% elevada carga de trabajo, asociados a factores como sobrecarga, presión de tiempo, inseguridad laboral y atención continua al cliente.

Por eso, muchos clientes intentan facilitar en la medida lo posible las cosas a los camareros. Pero los trabajadores avisan de que, en ocasiones, esa buena voluntad es contraproducente porque acaban molestando más que otra cosa.

El usuario de TikTok @jxse_hosteleria, especializado en contenido sobre bares y restaurantes, ha subrayado que "hay una cosa que los clientes hacen con la intención de ayudar, pero realmente no ayudan".

"Cuando termináis de comer, empieza nuestro trabajo"

"Es algo muy simple: cuando los clientes terminan de comer, muchos de ellos en la mesa apilan los platos uno encima de otro. Y totalmente lo hacen con la intención de que el camarero llegue, lo coja todo y se vaya, pero como un plato esté mal puesto o algún cubierto se salga se fastidia toda la torre. Cuando termináis de comer, empieza nuestro trabajo", recomienda.

En este sentido, la usuaria de TikTok laiagmmz_, que trabaja en el sector desde hace cinco años, explicó qué no hacer en las cafeterías si quieres ayudar a las empleados "y no quieres joderles la vida". Son cinco cosas básicas:

Las cinco normas para ayudar a los camareros