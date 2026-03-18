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Feijóo tilda a Sánchez de "perdedor" y el presidente del Gobierno echa mano de un clásico para responderle
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Feijóo tilda a Sánchez de "perdedor" y el presidente del Gobierno echa mano de un clásico para responderle

El presidente del PP recuerda al socialista que ha perdido "diez de las doce últimas elecciones" y ha felicitado a Podemos, Sumar e Izquierda Unida por sacar cero escaños en Castilla y León.

Javier Escartín
Javier Escartín
El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención en la sesión de control al Ejecutivo
El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención en la sesión de control al EjecutivoEFE

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se han visto este miércoles de nuevo las caras tras las elecciones de Castilla y León del pasado domingo, en las que el PP fue la primera fuerza y el PSOE subió dos escaños, frente a lo que auguraban algunas encuestas. El presidente del PP ha hecho uso de estos resultados para "felicitar" a los socios del Gobierno - Sumar, Izquierda Unida y Podemos - por conseguir cero escaños. "Felicidades por sostener al gobierno y por tragar con todo. Felicidades, ahí tienen el resultado", ha dicho con tono irónico. Pero también ha felicitado a Sánchez por obtener "diez derrotas en doce elecciones". "¿Cree que los españoles siguen confiando en usted?", le ha preguntado finalmente.

En su primera réplica, Sánchez le ha respondido que su gobierno "ha demostrado una capacidad de respuesta ante crisis muy graves". "Ahora, estamos ante un movimiento de guerra en Irán que nos debería interpelar a todas las fuerzas presentes en este hemiciclo. ¿Dónde está el Gobierno? En la defensa del derecho internacional, en la defensa de la paz y del multilateralismo. Y donde va a estar siempre. Y, a diferencia de lo que ustedes hicieron, este gobierno siempre va a proteger a la ciudadanía. Como vamos a hacer el viernes para responder a los efectos de la guerra de Irán. ¿Y qué van a hacer ustedes? ¿Van a apoyar estas medidas? O seguirán en el sí a la guerra y no a las ayudas", ha dicho.

Feijóo ha vuelto a hablar de los comicios en su segunda intervención y ha asegurado que diez derrotas "no es una mala racha, es un veredicto". "Ni cuelan sus maniobras ni sus cortinas de humo ni su hodio con "h". Usted es un perdedor y ha llevado a su partido a todas las elecciones en los últimos cuatro años. La mayoría de los españoles no queremos la guerra, pero sí que usted nos deje en paz y que no nos mienta. Han pasado veinte días y no ha hecho nada. No tiene prisa, pero los transportistas, los agricultores y las familias sí tienen prisa. Cada día que pasa, usted recauda más y los españoles tienen menos", le ha dicho. Por último, Feijóo ha exigido a Sánchez para tener su voto afirmativo que no traiga todas las medidas incluidas en un mismo decreto ómnibus y le ha pedido específicamente que baje el IRPF, el IVA de la energía, los impuestos a los carburantes y "deje de exprimir a los españoles". 

Sánchez, que le ha vuelto a recordar a Feijóo que es "presidente porque no quiere" - todo un clásico - ha defendido por su parte que este Ejecutivo "asume sus responsabilidades" mientras el PP ya se "pone la venda antes de la herida". "Usted no aclara si apoya o no la guerra de Trump e Israel. Lo que no puede hacer es alentar a quien incendia y luego quejarse de los efectos del humo. Llevan 18 días equivocándose. Rectifique, porque es su responsabilidad", ha concluido. 

Javier Escartín
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Soy jefe de Hard News en El HuffPost España. Coordino la cobertura de actualidad política con la misión de explicar lo que pasa en España y en el mundo de una manera directa, clara y comprometida para una audiencia exigente y crítica como la nuestra. Puedes contactar conmigo a través de un correo a javier.escartin@huffpost.es

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a informar sobre la actualidad política en España, poniendo el foco en las decisiones del Gobierno, los movimientos de la oposición y el funcionamiento tanto del Congreso de los Diputados como de los partidos políticos. Creo que la política no es algo lejano, sino que influye directamente en la vida de cada persona: desde la aprobación de una ley de vivienda hasta una reforma laboral. Por eso trato de contar la vorágine política de una manera clara y accesible, sin perder la profundidad que exige cada asunto. Me interesa especialmente abordar temas que despiertan inquietud ciudadana, como la corrupción, la vivienda o la transparencia de las instituciones, y hacerlo siempre con una mirada crítica y social. Entiendo el periodismo político no como una mera narración de lo que ocurre, sino como un ejercicio de contexto y responsabilidad que ayude a la gente a entender por qué esas decisiones afectan a su día a día. Y como todo el mundo tiene su lado freak también me gusta mucho el Festival de Eurovisión, que llevo cubriendo para diferentes medios desde el año 2009. Quizá, algún día, pueda contar la victoria de España en el certamen...

 

Mi trayectoria

Nací en Zaragoza, pero en 2005 me mudé a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Carlos III. Antes de El HuffPost, trabajé nueve años en ABC, cuatro en COPE y un año en Mediaset. Previamente, de una manera más aficionada, escribí sobre cine y la temporada de premios en Hollywood e hice una serie documental sobre el Camino de Santiago que se llamó "Diario de un peregrino".

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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