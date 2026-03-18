Aparece este cartel en Zarauz, el pueblo de Karlos Arguiñano, y está dando que hablar por la descripción de los hechos

Los carteles son casi un género en sí mismos y en las redes sociales suelen triunfar los textos que aparecen en tiendas, bares y restaurantes, sobre todo cuando, como en este caso, hay una trama casi de película detrás.

La cuenta especializada Líos de Vecinos, que suele recopilar en redes sociales peleas entre comunidades de inquilinos y carteles de todo tipo ha generado conversación con una de sus últimas publicaciones.

"La mujer que va robando con su hija de 7-8 años ha vuelto a robar el 7/11 a las 5:30 pm aproximadamente. Conduce un Audi Q7. La mujer ahora nos acusa a nosotros de romperle el faro y agredirla, cosa que no pasó. Quien tenga fotos de ese día que me lo pase. ¡Gracias!", se puede leer en un cartel en una tienda que, por lo que se ve por los productos, parece un bazar.

Escribe Líos de Vecinos que esto ha ocurrido en Zarauz, en Gipuzkoa, que, como muchos saben, es el pueblo de Karlos Arguiñano, de hecho es ahí donde tiene su hotel restaurante.

Qué dice la nueva ley de multirreincidencia

Pero, más allá de la anécdota de que este es el pueblo de Arguiñano, la ley es muy clara acerca de los robos. Desde el pasado mes de febrero está en marcha la nueva ley de multirreincidencia con la que los pequeños robos, si se repiten muchas veces, podrían ser castigados con cárcel.

Los hurtos de menos de 400 euros, cuando se reincida tres veces, serán castigados con hasta tres años de cárcel, algo que antes no ocurría.

Esta ley se puso en marcha gracias a Junts y fue respaldada por PP y Vox y también por el PSOE ya que, como dice laSexta, "esta es una ley que reclamaban alcaldes socialistas en Cataluña".

La comunidad catalana es la que más hurtos acumula de toda España con más de 123.000 euros entre enero y septiembre de 2025, lo que supone más del doble que en la Comunidad Valenciana.