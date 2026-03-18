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Todos los trenes con salida o llegada a Madrid sufren retrasos de hasta una hora
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Todos los trenes con salida o llegada a Madrid sufren retrasos de hasta una hora 

Por una incidencia en los sistemas de señalización.

Redacción HuffPost
Agencias
Un AVE en la estación de Atocha
Un AVE en la estación de AtochaEuropa Press via Getty Images

Adif ha anunciado que debido a una incidencia en los sistemas de señalización se pueden registrar este miércoles retrasos en los trenes de alta velocidad con origen o destino Madrid, según ha apuntado en la red social 'X'.

En un segundo aviso, el administrador de la infraestructura ferroviaria ha asegurado que estos sistemas de control y gestión de tráfico se están recuperando de forma progresiva.

Ha agregado que la circulación ferroviaria hasta y desde la estación Puerta de Atocha se va restableciendo.

Sin embargo, Adif ha destacado que los trenes registran retrasos por este motivo.

Redacción HuffPost
Agencias
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