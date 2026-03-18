Todos los trenes con salida o llegada a Madrid sufren retrasos de hasta una hora 

Un AVE en la estación de Atocha

Adif ha anunciado que debido a una incidencia en los sistemas de señalización se pueden registrar este miércoles retrasos en los trenes de alta velocidad con origen o destino Madrid, según ha apuntado en la red social 'X'.

En un segundo aviso, el administrador de la infraestructura ferroviaria ha asegurado que estos sistemas de control y gestión de tráfico se están recuperando de forma progresiva.

Ha agregado que la circulación ferroviaria hasta y desde la estación Puerta de Atocha se va restableciendo.

Sin embargo, Adif ha destacado que los trenes registran retrasos por este motivo.