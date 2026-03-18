Los nuevos POCO X8 Pro y X8 Pro Max son una realidad: potencia destacada y autonomía por doquier

POCO ha lanzado este martes sus nuevos smartphones, el POCO X8 Pro y el X8 Pro Max. Dos bestias en su gama, plagados de rendimiento y potencia y con una autonomía que asusta.

Ambos modelos cumplen con un diseño minimalista, con un marco de metal y una parte trasera de fibra de vidrio. Ambos cuentan con una sensación premium al tacto y, al menos el pequeño, es bastante compacto en mano. También cuentan con Corning Gorilla Glass 7i para mejorar la resistencia, con certificaciones IP66, IP68, IP69 e IP69K a polvo y agua.

En el caso del X8 Pro Max, la gran novedad es el chip que lleva en su interior. Es el primer móvil del mundo que usa el nuevo chip de MediaTek, el Dimensity 9500s, que ha alcanzado una puntuación en AnTuTu de 3.085.998. Casi nada.

Pero su hermano pequeño, el X8 Pro, que ya he empezado a probar y pronto traeré una reseña en profundidad sobre él, no se queda corto. En él, nos encontramos el procesador Dimensity 8500-Ultra, mejorando el rendimiento un 25% y el consumo energético con respecto a la generación anterior.

Además de este cambio en el hardware, ambos modelos incluyen WildBoost Optimization, que mejora, todavía más, la experiencia gaming en ambos modelos. Algo que evita por completo el lag y que nos permite dar un salto, con fotogramas más estables.

Aunque toda potencia, necesita un control para evitar el sobrecalentamiento. En este caso, el X8 Pro Max incorpora el sistema de refrigeración POCO 3D IceLoop y el X8 Pro apuesta por el sistema POCO 3D Dual-layer IceLoop. Algo que mejora la eficiencia térmica y permite alcanzar un rendimiento top.

El POCO X8 Pro, en color negro. POCO

¿Batería?

Si hablamos de la autonomía de los dos nuevos smartphones de POCO, nos podemos quedar cortos. Precisamente, lo que no les pasa a ellos en su batería. En el caso del X8 Pro Max, incluye la autonomía más grande en la marca.

Este nuevo smartphone de la compañía china apuesta por una batería de 8500 mAh, lo que ofrece a sus usuarios una autonomía que va hasta los dos días de uso con una sola carga, dependiendo del uso. Pero que es una noticia tremenda.

En el caso del X8 Pro, se deja bastante batería en comparación, pero cuenta con una de 6500 mAh, que no es, para nada, poca cosa y que supera el día de uso en casi cualquier uso, sea intensivo o no.

Y lo mejor de todo es que, en el caso de que se nos termine la batería, ambos modelos admiten la carga de 100 W, lo que nos permite pasar del 0 al 100% de una forma muy rápida.

Luces, cámaras y pantalla

En pantalla, nos encontramos con un panel de 6,83 pulgadas en el X8 Pro Max y de 6,59 pulgadas en el X8 Pro. Ambas con un brillo que alcanza hasta los 3.500 nits y una pantalla que cuenta con triple certificación TÜV Rheinland para el cuidado ocular.

En cámaras, tampoco va nada mal. Ambos cuentan con una cámara principal de 50 megapíxeles y una frontal de 20 megapíxeles. En el caso del Pro Max, usa un sensor Light Fusion 600. En su parte, el X8 Pro está equipado con un sensor Sony IMX882 para la cámara principal.

Gracias a Xiaomi HyperOS 3, también mejoran la experiencia inteligente en el día a día, con la posibilidad de usar Google Gemini y Circle to Search, que ofrecen asistencia inteligente.

Además de una versión Iron Man del X8 Pro, con un precio que parte desde los 499,99 euros, con una configuración de 12GB y 512 GB de RAM. En el caso del X8 Pro normal, está disponible en los colores blanco, negro y azul, con un precio que parte desde los 399,99 euros. El X8 Pro Max, parte desde los 529,99 euros.