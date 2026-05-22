Jesús Maraña ve el tuit de Miguel Ángel Rodríguez sobre Pedro Sánchez y arrasa con tres frases demoledoras

Miguel Ángel Rodríguez ha provocado un auténtico terremoto en las redes sociales. Con un solo tuit ha generado casi un millón de visualizaciones y miles de comentarios y citas de indignación por lo que ha dicho sobre Pedro Sánchez a cuenta de la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero.

La clave del mensaje en la red social X va más allá del tono o del contenido general y se centra en una de las frases que han generado muchísimas reacciones por lo sospechoso que resulta su contenido: "Te voy a decir una cosa, Pedro Sánchez: todo parece indicar que tú también vas Pá'lante. Cuando tenga nueva información privilegiada, te contaré. Pero vas a ir pá'lante...".

Entre los varios "pa'lante" que ha utilizado el jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso —una expresión con la que suele insinuar que determinados dirigentes acabarán en prisión—, ha llamado especialmente la atención que afirme públicamente que dispone de información privilegiada.

"Y no pasa nada..."

Ahí se han concentrado la mayoría de las críticas, como la del periodista Jesús Maraña, que ha arrasado con su respuesta, acumulando más de 6.000 'me gusta'.

"Cada vez que este tipo, con cargo público, amenaza sin pudor con sus pa'lante, la salud democrática da un paso atrás", ha sentenciado Maraña, quien critica que, a pesar de sus prácticas, no haya "pasado nada": "Es el mismo que amenaza a medios y periodistas, que se burla en el Supremo del periodismo y admite que expande bulos. Y no pasa nada".

Otra de las réplicas más contundentes ha sido la del doctor en Economía y militante de Izquierda Unida Carlos Sánchez Mato, que ha ido un paso más allá: "El PP dejando clara su conexión con el Supremo y cómo va a ejecutar al presidente del gobierno con lawfare. Más allá de que el director de Gabinete de Ayuso a estas horas va cocido, yo me preocuparía. O nos movilizamos y les paramos o esto acabará mal".

El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, también ha reaccionado con un mensaje directo: "Es un peligro para la democracia".