Miguel Bosé provoca una multitud de reacciones con sus palabras sobre los incendios

El cantante Miguel Bosé ha reaccionado en sus redes sociales a la oleada de incendios que está afectando a toda España y ha responsabilizado al Gobierno con una dura publicación que está dando mucho que hablar.

"No sé por dónde empezar. No encuentro palabras que estén a la altura de poder aliviar, reconfortar y traer paz y sosiego a tantas miles de personas que lo han perdido todo en todos y cada uno de los incendios que han asolado y siguen asolando nuestro país, España", ha comenzado diciendo Bosé.

El artista ha sentenciado que "sabemos bien quienes son los criminales responsables, lo sabemos muy bien". "Son los de siempre. Los mismos cobardes y psicópatas que han abandonado a la gente en medio de danas, apagones, volcanes, violencia callejera, y que sólo saben machacar al ciudadano, humillándole, creándole pobreza y robándoselo todo", ha afirmado.

Asimismo, el músico ha asegurado que "llevar ante la justicia a todos los responsables de tanta miseria, sufrimiento y abandono es la prioridad que tenemos que exigirle a quienes estén dispuestos a recuperar nuestro país, a devolverle su identidad y su grandeza".

"Con aquellos que trabajen para un proyecto de país que dignifique a todos, con ellos tenemos que estar. Esto no puede seguir así ni un día más. A dios le pido que todo este dolor nos haga inquebrantables. sólo así…", ha rematado Bosé.