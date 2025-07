Miguel Ríos es breve y conciso al hablar en estos términos sobre pagar a Hacienda

El cantante Miguel Ríos ha sido entrevistado este jueves en el programa de la Cadena Ser Dos por cuatro donde ha acabado dejando un alegato a favor de pagar impuestos a Hacienda.

Preguntado por si le quedan ganas o no o por si alguna vez se había pensado opinar de asuntos políticos, él ha tenido clara su respuesta y ha reivindicado la importancia de pagar a Hacienda a pesar de confesar que él no utiliza todos los servicios públicos.

"Yo soy un ciudadano, lo notas cuando tienes que pagar a Hacienda, pero he de decirte una cosa, que es que no lamento pagar impuestos a Hacienda. Aunque yo no utilice muchos servicios públicos, toda mi familia sí. Yo soy un joven de la clase obrera", ha afirmado Ríos.

Precisamente, durante una entrevista con Ana Pastor en El Objetivo de laSexta, ya reivindicó que pagar impuestos es ser un buen patriota.

"Tampoco me olvido de pagar impuestos. Pagarlos, al contrario de lo que está diciendo tanto la nueva política, es la ciudadanía. Es lo que te permite ser verdaderamente un patriota", sentenció en ese momento.