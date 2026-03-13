Prueba la palmera de chocolate de 16 euros del chef Ricardo Vélez y tras el primer bocado deja una reseña instantánea

La creadora de contenido @holamyri, que acumula más de 23.000 seguidores tan solo en TikTok, se ha sumado a la moda de los productos alimenticios que ganan una popularidad tremenda durante un periodo breve de tiempo, del que muchos se aprovechan para subir los precios.

El chef Ricardo Vélez, conocido como "el chef del cacao", ha estrenado uno de sus grandes proyectos de 2026, una palmera de chocolate a la que ha llamado "La mejor palmera de chocolate del mundo". En el pódcast Se me antoja, presentado por Montagud, aseguró que será algo que en Francia "les va a picar".

"Tiene que ver con la manteca de cerdo, que es ibérica, como yo. Queremos meterle caña a las ensaimadas, porque es un icono, y la manteca de cerdo es una grasa cojonuda y creo que no la estamos utilizando como la deberíamos utilizar", opinó Vélez.

"Está elaborada con manteca de cerdo ibérico de Guijuelo en lugar de la mantequilla tradicional, y utiliza chocolate 70%, aplicado en una capa de cremoso, y encima una finísima placa de chocolate, dando un toque crujiente muy peculiar", explicaron desde el Club Matador.

Primer bocado... y sentencia

Myri tiene claro que gastarse 16 euros por una palmera de chocolate es "de locos". "Voy a probarlo, a ver qué tal esto, porque he visto un montón de vídeos diciendo: ¡guau, vaya pedazo de palmera, lo flipo! Vamos a ver si lo flipamos o no", ha contado.

El envoltorio ya le ha parecido muy peculiar. Viene en una caja amarilla: "Parece una boutique, no una pastelería". Le ha encantado la forma del chocolate: "Madre mía, es perfecto, pero bueno, vamos a probarlo a ver si esto está sobrevalorado o no".

Tras solo un bocado ya ha querido calificarla con nota: "¿Del 1 al 10? Sinceramente, por 16 euros... Os los podéis ahorrar. Un pedazo de cuatro como un pedazo de templo". Sin embargo, al darle un par de bocados más, ha cambiado de opinión: "Bueno, vale, lo subo a un 6".