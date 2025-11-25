Miguel Ríos va más allá que nadie a la hora de valorar lo del Fiscal General del Estado

El cantante Miguel Ríos ha dado su opinión sobre la condena al ya exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en La noche 24 Horas, el programa de Xabier Fortes en RTVE.

"Me afecta mucho lo del exfiscal. La verdad es que me parecía que estaba viendo el NO-DO, no me parecía una imagen de ahora. No tenía el peso de la modernidad. Estaba todo, era realmente dramático ver a un hombre bueno defendiéndose contra no sé qué acusación y ver a una cantidad de gente enorme que estaba, sobre todo uno, confeso, que estaba mintiendo", ha empezado diciendo el cantante.

En este caso, ha señalado, no se refiere al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sino a su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, "que dice es compañero vuestro confesando que había mentido, que se lo había inventado".

"Cuando ves a una persona tan íntegra como Álvaro, cuando lo conoces... no soy amigo de él pero he estado en algunas ocasiones con él y me parece un tipo de una ejemplaridad y una elegancia inusitada", ha dicho con pena el artista.

Nueva Fiscal



El Gobierno ha elegido a Teresa Peramato para sustituir a Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. La propuesta del Ejecutivo llega después de que el Tribunal Supremo condenara a García Ortiz por un delito de revelación de secretos vinculado al empresario Alberto González Amador, pareja de Ayuso, a dos años de inhabilitación.

Su nombre será planteado este martes al Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Un paso que se estaba esperando tras el viaje de Pedro Sánchez, que estaba en Luanda, en la Cumbre Unión Europea-Unión Africana.

Peramato está enfocada en materia de lucha contra la violencia de género y está considerada una de las grandes impulsoras de la especialización judicial en esta materia.