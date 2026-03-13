Reservan 15 personas un menú con barra libre y la camarera no se puede creer lo que hace uno de ellos nada más llegar

La camarera @desireegtrz ha contado el mal trago —aunque ahora se lo tome con humor— que pasó en el restaurante en el que trabaja con un grupo de 15 personas que no eran españolas y que hablaban en inglés "y muy cerrado".

Nada más llegar, una mujer del grupo le ha pedido una ginebra con limón: "Donde yo trabajo no tenemos alcohol. Aquí empezamos fuerte". Cuando le dice que no tiene ginebra ella pide vodka, pero tampoco, ya que sólo tiene vino y cerveza.

"Todo esto en un inglés que era muy complicado de entender. Y yo, bueno nena, no puedo hacer nada. De muy buenas maneras", ha explicado la joven en su perfil de TikTok, dejando lo mejor para el final.

Al poco tiempo llega la persona que reservado la mesa y era "un tipo kilométrico" dijo que iba a ir a Mercadona a comprar alcohol y llevarlo al bar: "No se podía y el Mathieu [así ha llamado al hombre] a la que me giro se va a Mercadona y me dice la señora repelente que él ya se había ido a comprarlo".

Pero aún hay más. Estas personas tenían una reserva con barra libre y al poco tiempo han empezado a quejarse de que no les llegaba el alcohol: "No nos han salido las 52 copas de vino blanco y le digo 'son esas que tienes todavía llenas' y me dice 'es que hemos pedido 58 más'. Igual no te las han sacado porque tienes siete copas en tu cara que son todas para ti y no te las has bebido. No se lo dijo".

La barra libre hasta el postre

Como suele ocurrir en este tipo de sitios, la barra libre dura hasta los postres. Como muchos de ellos habían pedido pizza dejaron los bordes para que les siguieran trayendo bebida.

"Llevaban dos horas y media con la barra libre. No os podéis imaginar la cantidad de alcohol que salió. Todos riéndose en mi cara de cómo me estaba vacilando. Sabía que cuando quitase el plato se acababa la barra libre", ha señalado.

En su bar, la regla dice que la barra libre dura una hora y 45 y ellos llevan más de dos horas: "No sé qué dijeron en no sé qué idioma que se empezaron a reír todos en mi cara. Cogí los platos y me fui".

Por último ha lamentado que, encima, le han dejado un euro de propina y una mala reseña.