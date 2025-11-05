Preguntan a Miguel Ríos si va a seguir votando al PSOE: él responde y se justifica de esta forma

El cantante Miguel Ríos, que a sus 81 años lleva más de 60 en el mundo de la música y a ha logrado infinitud de premios a nivel nacional e internacional, ha lanzado este mes de octubre su nuevo disco, El último vals. Para promocionar su nuevo trabajo ha concedido una entrevista al diario El País, donde además de su carrera también ha sido preguntado por su ideología política de izquierdas que nunca ha escondido.

"¿Usted sigue votando al PSOE?", le han cuestionado directamente. Él ha sido claro a la hora de responder: "Sí, y voy a seguir votándolo siempre. Creo que lo está haciendo bien. Es una organización donde ha habido sinvergüenzas, como en todas, pero el deseo del PSOE es favorecer a los trabajadores. Lo que ocurre es que habría que saber qué independencia tiene el PSOE para llevar a la práctica sus políticas".

"Los neocon son tan poderosos que pueden llegar a no permitirte llevar a cabo determinadas medidas. Por ejemplo, las 37 horas de trabajo semanales, que es una de las cosas más razonables del mundo, pues la patronal se pone en armas porque dicen que les socava sus ganancias. Y no lo entiendo: si están ganando más dinero que nunca", ha afirmado.

Ríos ha señalado que "el Gobierno actual está haciendo muchas cosas, pero la putada es que no llegue a la gente con más celeridad" y ha opinado que eso es "porque hay una derecha muy cerril que está trabajando para los que les sostienen, que es el gran capital".

"Las energéticas y la banca ganan más dinero que nunca, pero cuando se habla de ponerles un impuesto se ponen de uñas", ha rematado.

Decepcionado con dirigentes pasados del PSOE

El artista granadino también ha sido preguntado por si está decepcionado por cómo han reaccionado "contra el PSOE actual ciertos veteranos del partido generacionalmente próximos a usted".

"Sí, porque esa gente eran mis ídolos. Me acuerdo que Alfonso Guerra un día me dijo que no sabía cuántos diputados me debía, pero ahora me lacera y me jode muchísimo su actitud. Era gente en la que creía con los ojos cerrados", ha asegurado.

Además, ha añadido que el primer bajón fue cuando hicieron una manifestación para no entrar en la OTAN. Felipe González les invitó a comer y les dijo que tenían que cambiar. "Y yo le dije: 'Pero de qué me hablas, si acabo de hacer una canción que se llama Antinuclear'", ha recordado, afirmando que "una de las personas en las que creía a pies juntillas era Felipe González, pero está claro que para algunos la vejez es muy mala...".