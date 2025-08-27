Miguel Tellado (PP) llama "hooligan" a la directora de Protección Civil y Ernesto Ekaizer es muy claro en su respuesta

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, cargó este martes contra la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, en una entrevista en Espejo Público de Antena 3.

"No puede ser que al frente de Protección Civil haya un hooligan a favor del PSOE", sentenció uno de los hombres fuertes de la formación conservadora. Además, también atacó al Ejecutivo diciendo que es "imposible" atajar los incendios porque "había decenas de personas provocando nuevos incendios y el Gobierno no daba medios".

"Mientras el Gobierno alargaba sus vacaciones, nosotros ponemos soluciones", añadió Tellado. Sus palabras llegan escasos días después de que el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local, Elias Bendodo, calificara a Barcones de "pirómana".

En el programa de TVE Malas Lenguas de este martes trataron estas palabras de Tellado y fue el colaborador, periodista y escritor Ernesto Ekaizer el que decidió responder al político 'popular'.

"Lo que está pasando es lo que pasa todos los días, no puede ser que al frente de la portavocía del PP haya un hooligan como el señor Tellado", comenzó diciendo el periodista durante su primera parte de la intervención.

Además, remató sus palabras desgranando la estrategia que está siguiendo el PP: "Está claro que están demonizando como demonizan a Sánchez u Óscar Puente, que consideran que es una persona que tiene capacidad de respuesta rápida y demonizan también a la directora de Protección Civil".