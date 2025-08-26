El PP vuelve a atacar a la directora de Protección Civil: después de decir que es "pirómana" ahora la tildan de "hooligan"

El PP vuelve a atacar a Virginia Barcones, directora de Protección Civil, por su gestión de los incendios. El secretario general de los populares, Miguel Tellado, ha dicho este martes que no puede estar al frente de este organismo "una 'hooligan' en favor del PSOE", quien, "en vez de atender a su trabajo con criterios técnicos, esté haciendo política desde un puesto tan relevante". Su insulto se suma al que le dedicó también la semana pasada Elías Bendodo, refiriéndose a ella como "pirómana".

En opinión de Tellado, es necesario "profesionalizar" el cargo y "trabajar para que haya más colaboración entre administraciones". "Lo que hemos vivido este verano ha sido como comunidades autónomas pedían más medios y el Gobierno tardaba 48 horas, 72 horas en responder a esa demanda", ha insistido Tellado en una entrevista para Antena 3.

Al ser preguntado por las declaraciones de su compañero de partido Elías Bendodo, el secretario general del PP ha evitado referirse a ellas como un error. "Fue la expresión gráfica de una persona que en ese momento no cumplía con su responsabilidad, sino que estaba haciendo política desde un cargo técnico, algo desde nuestro punto de vista irresponsable", ha precisado Tellado. "Si quiere cambiar la palabra pirómano por irresponsable, a nosotros nos vale", ha añadido el dirigente popular ante la insistencia de la pregunta.

Tal como contaba este sábado El HuffPost, varios presidentes autonómicos han admitido en privado que Bendodo "se pasó de frenada" al calificar de "pirómana" a la directora de Protección Civil. "La prueba es que la protagonista no es Barcones y sus críticas a las comunidades, es él… El Gobierno está encantado con la polémica", resumía uno de esos barones. "Desafortunado", lo tachó otro líder regional.

Sin embargo, este lunes, Feijóo presentó un plan de 50 medidas contra los incendios que incluía, entre las propuestas, profesionalizar Protección Civil. Un claro dardo dirigido a Barcones que no sirve para minimizar la polémica.