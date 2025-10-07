Milei se disfraza de estrella de rock ante 15.000 personas: cuando la realidad supera a la ficción

Hay veces que la realidad supera a la ficción, y esta es una de ellas. El presidente de Argentina, Javier Milei, con su país viviendo una situación económica de lo más inestable y estando su partido envuelto en una grave polémica por las acusaciones de narcotráfico al que era el candidato estrella para las legislativas de La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert, ha sorprendido al mundo dando todo un espectáculo musical.

Haciéndose pasar por toda una estrella de rock, el presidente de Argentina, enfundado en un traje de cuero negro y cantando con voz ronca a pleno pulmón, ha montado un concierto ante 15.000 personas para presentar su último libro: La construcción del milagro.

"Quiero verla en el show. Es como un gato siamés, su cola arde en el risco. Espero que alguna vez al ver sus ojos me de alguna noche de hotel", se puede oír como canta el presidente de Argentina durante su actuación en el estadio Movistar Arena de Buenos Aires.

"En mi boca no hay control, me voy cayendo a sus pies, las piernas son un abrigo. Al menos no morire, si todo me sale bien, lo haré de nuevo otra vez", ha proseguido el primer ministro, entonando la canción "Rock del gato" del grupo Ratones Paranoicos.

"No es IA. No es un capítulo de Black Mirror. Es el presidente de la República Argentina en medio de una crisis ecónomica fenomenal y escándalos de narcotráfico", ha tuiteado el usuario @ArrepentidosLLA.

Acto seguido, el tuitero ha adjuntado el vídeo en el que se ve la actuación del presidente, el cual ha alcanzado en tan solo unas horas 3,8 millones de visulizaciones, 43.000 'me gustas', 13.000 retuits y más de 2.000 comentarios.

"Me genera mucha intriga saber cómo los libros de historia van a contar este papelón"; "Al final Lali tenia razón, quiere ser ella"; "Si esto no tranquiliza a los mercados, ya no sé"; "Ni los de guionistas de Black Mirror se animaron a tanto"; "Me acabo de dar cuenta que mi país se convirtió en una parodia mal hecha de Escuela de Rock", han comentado algunos usuarios, quienes no logran dar crédito.