Millán Salcedo habla con total sinceridad sobre lo que le parece Gabriel Rufián

El humorista Millán Salcedo, famoso por el dúo cómico que protagonizó junto a Josema Yuste en Martes y Trece hasta el año 1999, ha elogiado al diputado de ERC, Gabriel Rufián, durante una entrevista concedida al diario El Mundo.

Preguntado por si le gusta algún político actual, ha reconocido que el portavoz catalán sí, aunque automáticamente le ha sacado un pero: "Hay uno que me hace tilín que es Rufián, lo que pasa es que luego reniega del país que le vio nacer. Pero me gusta su verbo florido, cómo habla y cómo se expresa".

"He hablado por teléfono porque es muy amigo de Boris Izaguirre, le dijo que era fan mío y un día que estaban juntos me llamaron. Hemos quedado en vernos un día. Me pareció un tío encantador, luego ya lo del independentismo… Me parece muy bien que cada uno se sienta de donde quiera, que somos mayores de edad. Siempre me dijeron que cuando fuera mayor, comería huevos y, mira, era verdad. Ahora me pongo hasta el culo de huevos", ha sentenciado.

Durante la entrevista, Salcedo también ha confirmado que se considera más una persona de izquierdas: "Me identifico un poco más con el lado izquierdo de la vida. Ahora nos llaman zurdos, ¿no? Bueno, pues yo soy más zurdo, pero mucho más absurdo, que es lo que me gusta".

El humorista ha explicado que tiene "amigos de derechas y hasta heteros" porque "cada uno es como es".

Sin embargo, ha puesto el foco en la situación de ese lado del espectro político: "Creo que el desengaño que está teniendo mucha gente de izquierdas de mi generación no es por dejar de ser de izquierdas, es por los políticos actuales. Nuestros dirigentes son muy ególatras y les encanta ser el centro de atención".

"Aunque esto no es del todo nuevo. Otro humorista maravilloso, Pedro Ruiz, imitaba en los 80 a Suárez, Carrillo, Felipe… Un día me contó que sentía que había una mano negra contra él, que todos iban en su contra, y es posible porque no había dejado uno con cabeza", ha rematado.

Salcedo opina de Josema Yuste

Salcedo, además, también ha sido preguntado por el hecho de que Josema Yuste se haya posicionado en la derecha, mientras que él lo hiciera en la izquierda: "Siempre ha sido así. Somos las dos Españas, dos extremos opuestos, la noche y el día, el blanco y el negro. Yo siempre he sido rojo y no sé si Josema era más o menos facha, aunque ahora ha salido de ese hipotético armario y creo que ha dicho que le gusta Vox".

"No podemos ser más distintos, pero yo no voy a hablar mal de Josema, que ya bastantes peleas hemos tenido y odio que nos comparen. No es que yo sea mejor ni peor que él, lo que sí soy es el creador de Martes y Trece porque fui el que tuvo la idea, se la propuse a Josema y Fernando y ellos aceptaron. Estaba seguro de que aquello iba a funcionar", ha opinado.