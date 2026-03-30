Josema Yuste no se muerde la lengua al opinar de Ione Belarra: "Es una facha" 

El actor Josema Yuste, conocido históricamente por su dupla humorística junto a Millán Salcedo en Martes y Trece hasta el año 1999, se ha mostrado siempre muy crítico con el actual Gobierno, con muchos de sus componentes, y también con formaciones y políticos de izquierda.

Ahora, Yuste ha cargado contra la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, durante una entrevista en el podcast The Chit Chat Club, que conduce la periodista Piluca Íñigo. Durante la conversación ha hablado de política y ha reflexionado sobre el uso del término facha.

"La gente que no está de acuerdo conmigo te dice que eres idiota, un extremista o un facha. Me da igual lo que piensen de mí, soy como soy y sé que soy una persona absolutamente normal, tolerante, demócrata", ha comenzado diciendo.

Yuste ha asegurado que es "de centroderecha". "Lo he dicho siempre y no votaré jamás a un partido de izquierda. Respeto a la gente que son del PSOE, Sumar o Podemos, no tengo nada en contra porque cada uno puede pensar lo que quiera, lo que me molesta es que desde Sánchez y pasando por muchos de sus socios que nos llamen fachas o los malos, como dijo Montero, a los que no pensamos como ellos", ha subrayado.

"Realmente, el que dice facha a los que no pensamos como ellos es que el facha es él, el intolerante es él. Si tú no piensas como yo, yo te respeto, no lo comparto pero no te llamo nada", ha asegurado.

"Ione Belarra para mí es una facha"

Ahí es cuando ha puesto el ejemplo de Belarra, a la que no ha dudado en atacar: "Ione Belarra para mí es una facha. Una señora que dice que Juan Roig es un ser despreciable, a parte de imbécil, es una facha".

"Una persona que da miles de puestos de trabajo, trata a sus empleados mejor que ningún otro empresario y llamarle ser despreciable es de muy pocas luces, así de claro", ha señalado.

Preguntado si hay detrás envidia, ha apuntado que puede ser: "Que haya odio, frustración, resentimiento o envidia. Cómo puedes odiar a una persona que genera miles de puestos de trabajo y de riqueza en tu país, es de ser idiota. No es un insulto, es una definición. Es tan absurdo que no tiene otro calificativo".