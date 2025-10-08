Mónica García deja bien claro lo que piensa de los diputados que se posicionan "en el lado cruel e inhumano de la historia"

Mónica García, ministra de Sanidad, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros

Trasa unas cuantas semanas de inertidumbre, finalmente este miércoles se ha aprobado en el Congreso de los Diputados el real decreto ley que recoge el embargo de armas a Israel.

El polémico decreto ley ha salido conseguido salir adelante con los 178 votos a favor de PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, Podemos, Compromís, Coalición Canaria y el BNG, pese a las dudas que ha habido por parte de Podemos hasta prácticaente el último momento.

Por otra psrte, solo dos partidos políticos han votado en contra, el Partido Popular y Vox, quienes han sumado 169 votos, además de la abstención de Unión del Pueblo Navarro (UPN).

Sobre estos parlaentarios que han votado para que el decreto no consiga ver la luz, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha dejado bien clara su opinión a través de su cuenta de X -anteriormente conocida como Twitter-.

"El Gobierno logra en el Congreso el embargo a Israel. La comunidad internacional tiene que mirar a España y empujar para frenar el genocidio. Vergüenza quienes han votado posicionándose en el lado cruel e inhumano de la historia", ha afirmado la ministra (@Monica_Garcia_G).

El texto salido del Consejo de Ministros supone un antes y un después en las relaciones de España con el Estado de Israel y con un país exterior, por ser la primera vez que se aprueba una medida de este calibre, tras cerca de una cincuentena de contratos armamentísticos con Tel Aviv desde el 7 de octubre de 2023.

Así, los cuatro pilares que articulan este embargo armamentístico son:

1. La prohibición de las exportaciones con destino a Israel y de las importaciones con origen en Israel de todo el material de defensa y tecnología de doble uso.

2. Denegación de la solicitud de tránsito para los combustibles de aeronave con posible uso militar en Israel.

3. Prohibición de importación de productos originarios de asentamientos israelíes ilegales en territorio palestino ocupado.

4. Prohibición de la publicidad de comercialización de bienes originarios de dichos asentamientos y servicios prestados en ellos.

Sin embargo, Moncloa también ha detallado una cláusula de excepcionalidad que permitiría al Gobierno autorizar el tránsito de armas a territorio israelí siempre que se considere que es de interés general para la nación española.