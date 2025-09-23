El 'sin embargo' al embargo de armas de España a Israel: ¿cláusula de excepcionalidad?

El Gobierno ha presentado este martes el Real Decreto-ley que regula, articula y dota de seguridad jurídica al embargo de armas a Israel, así como a otras sanciones recogidas en el paquete de presión por el "genocidio" que Tel Aviv está perpetrando en la Franja de Gaza, según una agencia independiente de la ONU. Según ha desvelado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, la normativa contiene una cláusula de excepcionalidad que le permitiría al Gobierno autorizar una operación contenida en el primer punto -el tránsito de armas a Israel- en caso de que considere que es de interés general para la nación española.

El propio ministro de Economía ha aludido a esta suerte de cláusula de excepcionalidad, indicando que con ella, "existe la posibilidad de que el Consejo de Ministros autorice una excepción puntual, de manera excepcional y por afectación a intereses nacionales". Es decir, si así lo considera, el Gobierno podría saltarse su propio real decreto-ley para autorizar un envío o recepción de armamento a o desde Israel.

Cabe destacar que desde Sumar ya se han pronunciado al respecto. Los socios en la coalición han adelantado que sí que reclamarán que el Real Decreto-ley se debata como proposición de ley, lo que abre la puerta a introducir modificaciones en su texto. Lo harán por dos motivos, el primero que quieren ampliar el ámbito de aplicación, pero también modificar esta disposición adicional del texto que autoriza al Consejo de Ministros a excepciones.

Desde la formación magenta también aseguran que mientras no consigan dicho cambio, se opondrán totalmente a cualquier excepción, si bien no se ha concretado si se precisa de unanimidad de todos los ministros para acudir a esa autorización excepcional. Así lo han transmitido fuentes de la formación progresista a Europa Press.

¿Cómo funcionaría esa 'letra pequeña'?: una autorización "excepcional"

Esta cuestión ha provocado que los medios presentes en la rueda de prensa reclamasen más información sobre cómo funcionará dicha cláusula. Cuerpo ha señalado que se realizaría a través de un Acuerdo de Consejo de Ministros (ACM) y ha apuntado a su razón de ser: "Lo que queríamos preservar aquí es la capacidad de los ministros, de manera puntual en circunstancias excepcionales que afecten al interés general, de poder autorizar una operación".

"Aludiendo, por ejemplo, a conceptos asociados con la seguridad nacional y la política exterior" Carlos Cuerpo, ministro de Economía

"Es decir, en casos concretos y específicos cuando hablamos de elementos de interés general, en la propia normativa de comercio exterior en material de defensa y doble uso se hace alusión a este elemento de interés general, aludiendo por ejemplo a conceptos asociados con la seguridad nacional y la política exterior", ha añadido, a renglón seguido, sin mayor concreción de en qué tipo de escenarios se emplearía esta autorización.

