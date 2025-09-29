Montó un picoteo para sus amigos y hoy se ha ganado la admiración mundial: la imagen no para de compartirse

Cerca de 190.000 likes, 9.000 compartidos, 10.000 veces guardada... los números hablan por sí solos. Son las cifras que por ahora, porque tiene visos de seguir subiendo, ha alcanzado una publicación de X sobre el "pequeño picoteo" que una amiga de la tuitera @laurennnn0607 montó para sus allegados.

La usuaria colgó un par de fotos del piscolabis en cuestión, y sólo verlas hace la boca agua: toda una mesa decorada al milímetro llena de exquisiteces. Charcutería, queso, uvas, pan, crudités, frutos secos... Todo colocado primorosamente y hasta con velas.

Vamos, que conviven la tentación de meter la mano ahí, a la par que el miedo a destrozar esa obra de arte.

En los comentarios, la tuitera ha aclarado que en total eran siete comensales y que cada uno aportó uno o dos quesos y botellas de vino. También puntualiza que la comida no estuvo fuera más de tres horas, para los preocupados por la seguridad alimentaria.

Entre las reacciones a la publicación se puede encontrar desde quien está obsesionado con la mesa y no puede esperar para replicarla en casa, a quien le recuerda a una mesa de un cóctel en una boda y quien pide ser amigo para siempre de la persona que lo preparó.

De un tiempo a esta parte este tipo de mesas de charcutería se han puesto muy de moda. En internet se pueden encontrar desde tutoriales e ideas para montar una hasta comercios que las venden y personalizan.

Lo que sí es conveniente tener en cuenta es que lo ideal es cortar los embutidos y quesos justo antes de servirlos o, si vienen empaquetados, desprecintarlos lo más pegado posible al momento de ir a comerlos. Se aconseja también tener cuidado con la temperatura ambiente, cubrir los alimentos ante la posible presencia de moscas u otros insectos si se está en mese de calor y ofrecer utensilios individuales para que los invitados puedan pinchar lo que desean sin tener que toquetear el resto de alimentos.