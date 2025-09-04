Muchos se acuerdan de María Pombo tras esta frase Arturo Pérez-Reverte en 'El Hormiguero'

La influencer María Pombo lleva tres días en las tendencias de España en todas las redes sociales por sus palabras sobre la lectura. La creadora de contenido afirmó: "Lo voy a decir. Creo que hay que empezar a superar que hay gente a la que no le gusta leer. Y encima no sois mejores porque os guste leer".

"Leo cosas, sí, porque me interesa ese tema en específico pero no me cojo un libro y me leo una historia en mi cama y no pasa nada. Hay que superarlo. No a todo el mundo le gusta leer", comentó.

Este miércoles, con motivo de la visita de Arturo Pérez-Reverte a El Hormiguero, muchos se han acordado de María Pombo cuando el escritor, que presenta una nueva aventura de Alatriste, ha hablado de la importancia de la cultura.

Ha hablado ante Pablo Motos de lo importante que es la lucidez que aportan los libros "para distinguir a los lobos de los corderos" a "los canallas de los honrados" y a "los Anguitas de los Pablo Iglesias".

"Como nos han privado de ella están desmontando esa educación, demoliendo un Estado, incluyendo su educación, la gente está cada vez más indefensa", ha señalado el escritor.

Y ha añadido: "Por eso digo de leer Alatriste o no Alatriste, lo que sea, leer, defendeos. Un libro es un arma defensiva. Una biblioteca es una trinchera. Diablos, utilizadla, antes de que los malos vengan y os corten el cuello como ovejas indefensas".

Ha sido la Asociación ciudadana en defensa de la Feria de Libros de la Cuesta de Moyano de Madrid la que ha compartido este fragmento en sus redes con un mensaje dirigido a la influencer madrileña.

"Leed. ¡DEFENDEOS! Una biblioteca es una trinchera ¡Diablos! Utilizadla antes de que vengan a degollaros como ovejas indefensas. @perezreverte. (mensaje de lujo a jóvenes frente al penoso 'no leer mola' de #MaríaPombo)", han afirmado desde el perfil de X de Soy de la Cuesta.