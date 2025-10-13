Muchos temen que este cartel colocado en un bar pase a ser habitual en la hostelería española

La hostelería está en continuo cambio y desde el perfil Soy Camarero se van conociendo nuevos métodos para recaudar dinero de formas que no siempre cuentan con la simpatía de los clientes.

Tras la propina sugerida en algunos restaurantes de Madrid, las terrazas en las que se sólo se puede consumir por horas y las cafeterías donde si sólo pides un café te pueden largar a la media hora llega un nuevo cartel para todos aquellos que ven el fútbol en los bares.

"¿Qué os parece este requisito para ver el fútbol en el bar?", pregunta el perfil de Soy Camarero en redes sociales junto a un letrero visto en bar que donde se dice que para ver el fútbol hay que consumir un mínimo de cinco euros por persona.

"Para el disfrute del fútbol consumición mínima 5 euros por persona", reza en mayúsculas el cartel puesto en un bar. Y claro esto ha dejado numerosos comentarios, la mayoría contrarios a este cartel.

"¿Cómo sabes quién está viendo el fútbol y quién no? ¿Obligarás a un cliente habitual que hace siempre gasto, pero justo un día no tiene ganas más que de un agua con gas? ¿Llevas el conteo acumulado de lo que te voy pidiendo, o me obligas a pedir 3 cervezas de golpe?", se pregunta uno.

Otro comenta: "Como persona a la que no le gusta el fútbol me parece mal. Yo pondría uno que limitase la lectura del periódico del local a cinco minutos por persona. Me parece más acertado. Los hay que incluso habiendo dos o tres periódicos se piden un café y cogen los tres periódicos y así están toda la mañana".

Pero los hay a favor: "La verdad, sí. Es un negocio y hablamos de CINCO EUROS, no de 20€. Puedes ver el futbol ahí porque hay personas que consumen y hacen que siga funcionando. Si no no podrías verlo ahí. Así de sencillo. ¿Que no? Pues guarda esos 5€ por partido y te pagas el M+. O a piratear".