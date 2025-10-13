Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Le pagan la cuenta y el cliente le dice que se quede con el cambio: al verlo, se le cae el alma a los pies

"Todo muy bueno muy buen servicio, quédate el cambio". 

Álvaro Palazón
Ticket de soy Camarerosoy Camarero

La propina siempre ha sido una seña de identidad en España. Era habitual que en bares y restaurantes se dejase un pequeño porcentaje de la comida en señal de agradecimiento y de buen trato. 

Con la llegada del pago con tarjeta, sobre todo durante y después de la pandemia, el pago en efectivo se ha ido perdiendo y con él las propinas. Eso sí, a veces es mejor no dejar nada. 

En las últimas horas se ha viralizado una imagen que le han mandado a Soy Camarero donde se muestra la propina de nada más y nada menos que de diez céntimos que le han dejado a un hostelero. 

Y es curioso porque la cuenta en total asciende a 173,90 euros, es decir, no es una cuenta pequeña. "Todo muy bueno muy buen servicio, quédate el cambio", dice el tuit del creador de contenido. Que en otro mensaje apostilla: "Antes que nada, es una publicación que me ha enviado con este mismo texto, opino que la propina es opcional y dejen lo que dejen pues bienvenido". 

Los comentarios, críticos

Los usuarios de X, siempre tan críticos con casi todo, han afirmado que una propina es opcional y que nadie está obligado a dejarla. En Estados Unidos sí que es habitual que los tickets vayan con la propina incorporada, algo que está empezando a verse en España. 

"Por supuesto. En España no se da propina. Que te pague tu empleador, que mi sueldo es tan mierda como el tuyo", dice uno. "Para dejar eso mejor no dejar nada. Se oyen comentarios de intentar hacer una propina obligatoria, lo que me parecería un error porque bastante hinchados están los precios", añade otro. 

De hecho, el influencer Cenando con Pablo denunció hace unos días que en uno de los restaurantes del Santiago Bernabéu, en el ticket, venía al mismo tamaño que el precio real la propina sugerida del 8%. 

"Esto es muy feo, sinceramente. Está hecha la argucia porque está con el mismo tamaño de letra. Voy a ser maleducado porque igual que digo palabrotas cuando algo me gusta mucho, lo voy a decir cuando algo no me sienta bien: esto es una mierda. No puedes hacer esto. Tengo serias dudas de que a todas las mesas se le explique", lamentó el colaborador de El HuffPost

