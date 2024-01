Muestra cómo es el portero automático de su edificio: lo nunca visto

El usuario de TikTok @rekadista ha enseñado uno de los porteros automáticos o telefonillos más extraños que se hayan visto en las redes sociales. Y no es para menos puesto que su función parece, al principio, perder todo el sentido, pero tiene una explicación que han sugerido en los comentarios.

Le ha hecho mucha gracia que el telefonillo vaya con llave, es decir, que antes de pulsar uno de los botones para llamar a un piso, debes introducir una llave para abrir la caja en la que se encuentra.

"Se acabó eso de molestar a cualquier hora", ha expresado. Según ha contado, se ha creado para los "graciosos" que tocan el telefonillo por las noches, y ha imaginado que en el caso de los carteros tienen una llave, pero no lo ha sabido a ciencia cierta.

Ha sido la pregunta que más se ha repetido en los comentarios: "¿Y si viene un repartidor o un familiar?". "Bajas y le abres el portero para que pueda llamar", ha respondido un usuario con ironía.

Además, la llave que abre el portero automático es el mismo que el del portal del edificio y es algo que, según ha afirmado un usuario, "no tiene sentido, los inquilinos no pican, pica el que no tiene llave del portal".