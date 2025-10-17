Multitud de comentarios por cómo el PP ha felicitado el cumpleaños a Ayuso: "Luego Sánchez promueve el culto al líder"

El mundo a veces tiene esas casualidades cósmicas que nadie comprende pero que siempre generan sorpresa y cachondeo. El 17 de octubre de 1978 nacía en Madrid Isabel Díaz Ayuso y ese mismo día de ese mismo año, a unos pocos kilómetros, nacía también el fundador de Podemos, Pablo Iglesias.

Para celebrar los 47 años de la presidenta de la Comunidad de Madrid el PP de dicha comunidad ha subido a X un vídeo donde felicitan a su lideresa de una forma que está llamando mucho la atención.

"Feliz cumpleaños, presidenta", dice el PP de Madrid en un mensaje en la red social de Elon Musk lleva cientos de comentarios en pocos minutos.

En la presentación se mezclan decenas, casi cientos de fotos de Ayuso en un montaje que ha sido criticado por lo que muchos han llamado "culto a líder" que se promueve desde el vídeo.

Y, como no podía ser de otra forma, se ha llenado de comentarios de todo tipo. Muchos de ellos afirmando que desde el PP hablan de que Sánchez promueve el culto al líder cuando desde la Comunidad de Madrid se hace lo mismo con Isabel Díaz Ayuso.

"Y luego que si Corea. Eso sí, de regalito un viaje a Texas, pagado por todos los madrileños. Tiene más cara que espalda, nula empatía y ninguna vergüenza", "Hostia cómo ha cambiado Kim", "Una de las primeras reglas de las sectas es el culto al líder", "Parece propaganda norcoreana" y "Corea del norte tiene más libertad que Madrid", dicen algunos en la red social de Elon Musk.

Los ciudadanos repiten el tema del viaje a Estados Unidos de Isabel Díaz Ayuso ya que la presidenta de la Comunidad de Madrid lleva unos cuantos viajes ya a norteamérica este año, sobre todo a Miami.

Según se ha podido saber, la dirigente del PP madrileño partió este jueves a Texas en un viaje que durará cinco días con la intención de "visitar grandes empresas tecnológicas" y acudir al Gran Premio de Fórmula 1 en Austin.