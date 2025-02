Muy pocos se han percatado del gesto de Ayuso cuando Latre le dice esto sobre su futuro político

Nadie podrá negar que la vuelta de Ana Rosa Quintana a las mañanas de Telecinco no ha sido comentado. La periodista ha vuelto a la franja horaria en la que triunfó hace años después de un corto periplo por las tardes de Mediaset.

El Programa de AR ha regresado con una entrevista a Isabel Díaz Ayuso y ha terminado con un encuentro entre la periodista, la presidenta de la Comunidad de Madrid y un Carlos Latre imitando a Donald Trump en el que ha sido su estreno como colaborador de Ana Rosa.

Ese corto momento ha dado mucho juego, sobre todo por las reacciones de Isabel Díaz Ayuso a algunos de los comentarios del falso Donald Trump. Ha pasado desapercibido el gesto de la líder del PP de Madrid cuando Latre le ha dicho que ella iba a ser la próxima presidenta del Gobierno de España.

"Muy feliz de estar aquí. Tu eres la siguiente primera dama y tú eres la próxima presidenta de España. Estoy seguro", ha dicho Latre mezclando inglés y español. "No, no. Thank you", ha respondido Ayuso haciendo un gesto con la mano.