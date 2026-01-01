Rosalía no estuvo en la Nochevieja de TVE pero sí en la BBC: en Londres arrancan 2026 'despechaos'

La música ha sido la protagonista de la programación de Nochevieja de Televisión Española. Tanto por la elección de los presentadores de las Campanadas, los hermanos Estopa y Chenoa, como por el especial musical que se emitió antes de que llegar el momento de tomarse las uvas.

Por La casa de la música de La 1 pasaron artistas como Nicki Nicole, Lola Índigo con un precioso homenaje a Lorca, Amaia con una imponente interpretación desde el Monasterio de Iratxe o La Oreja de Van Gogh presentando su nueva canción con Amaia Montero.

Durante semanas muchos espectadores fantasearon con la idea de que la gran estrella de la noche que todavía no se ha desvelado sería Rosalía, aunque finalmente terminó siendo Shakira. La colombiana interpretó Soltera en una actuación que la mayoría del público ha calificado como decepcionante.

La motomami ha sido captada pasando el fin de año en Brasil y en La 1 no ha habido ni rastro de ella, pero su música sí ha sonado en otra cadena pública: la BBC. La televisión británica emite cada Nochevieja los fuegos artificiales desde Londres, con el río Tamésis el London Eye como telón de fondo.

El espectáculo va tradicionalmente acompañado de juegos de luces, algún tipo de mensaje a través de voz en off y música de artistas de todo el mundo. Este año, ha sido el turno de Rosalía, que se ha colado durante unos segundos en las casas de los británicos con Despechá.

Las actuaciones en directo de la era 'Lux'

Por ahora, los fans de la catalana apenas han podido escuchar las canciones de su nuevo disco, Lux, en directo. La artista trasladó al escenario por primera vez el concepto de este álbum el mismo día de su lanzamiento en Los40 Music Awards en Valencia, donde enamoró a la audiencia con Reliquia.

Semanas más tarde, Rosalía viajó a Estados Unidos para promocionar su nuevo trabajo y acudió al programa de Jimmy Fallon a charlar sobre su nueva música y a cantar uno de los grandes hits de su cuarto disco: La perla.

Rosalía, durante su interpretación de 'La perla' en Jimmy Fallon NBC/GETTY IMAGES

Vestida de novia, empezó cantando sobre una montaña de colchones celestes y blancos emulando el cuento de La princesa y el guisante. Después se bajó y sacó de la montaña una perla con la que se paseó entre la orquesta de músicos clásicos que la melodía de la canción.

Se desconoce si Rosalía hará alguna actuación televisada más antes de que arranque su gira, que tendrá el pistoletazo de salida a mediados de marzo en Francia. Después viajará a Madrid para hacer cuatro fechas en el Movistar Arena en plena Semana Santa y otros cuatro conciertos en abril en Barcelona.