Nadie ha llegado, ni de cerca, a hablar de Aznar como lo ha hecho Bardem: "Ese señor debería..."

En Malas Lenguas, el programa de Jesús Cintora en RTVE, han hablado con Carlos Bardem de política y más concretamente de José María Aznar y de sus declaraciones sobre un supuesto amaño electoral de Pedro Sánchez.

El expresidente del Gobierno ha afirmado en una entrevista a El Mundo caer, en referencia a Pedro Sánchez, que "si uno es capaz de adulterar unas elecciones internas en su partido ¿por qué no va a alterar unas generales?".

Sobre si esto es posible, el expresidente del Gobierno ha señalado: "No hay que pensar que alguien que asalta una joyería no está dispuesto a asaltar un banco. Los límites no existen".

Al ser preguntado sobre Aznar, Carlos Bardem ha sido implacable: "Ese señor debería estar sentado en el Tribunal Internacional de La Haya por crímenes de guerra. Es un señor que le dijo a este país que los muertos de Atocha los había producido ETA cuando sabía perfectamente que no era así por no perder unas elecciones".

"Él sí intentó manipular unas elecciones. Es un señor que tuvo a todos los ministros de su Gobierno incausados o en la cárcel. Lo que diga José María Aznar, a cualquier persona decente de este país, de izquierda o derecha, le debería entrar por este oído y salirle por este", ha zanjado.