Un neurobiólogo arrasa con su respuesta a quienes defienden las jornadas laborales maratonianas

Pablo Barrecheguren, doctor en Biomedicina especializado en Neurobiología, está triunfando en Twitter con la respuesta que ha dado a todos aquellos que defienden las jornadas laborales maratonianas.

Todo ello tras el debate abierto por la Inspección que el Ministerio de Trabajo realizó el pasado 15 de noviembre a las cuatro grandes consultoras, conocidas como 'Big Four' (Deloitte, PwC, EY y KPMG).

Trabajo realizó una actuación coordinada para comprobar el cumplimiento de las jornadas laborales y las horas extraordinarias. Tras ello, la ministra de Trabajo, Yolanda Diaz, avisó que "no va a quedar ninguna empresa, de la más pequeña a la más grande, por muy grande que sea, o incluso una consultora multinacional, que quede al margen de la ley".

En medio del debate, Barrecheguren ha escrito: "Estoy leyendo a gente defendiendo las jornadas laborales maratonianas, así que voy a explicar de manera rápida y sencilla el complejo efecto que tiene el sobreesfuerzo en las habilidades cognitivas".

"Si no descansas adecuadamente te vuelves inútil", ha resumido en un mensaje que en menos de un día superaba ya los 5.000 'me gusta' y los 1.100 retuits.

El científico también ha respondido a quienes defienden cosas como: "Pues yo he soportado jornadas de 70 horas y rendido como el que más".

"No amigo, has rendido muy por debajo de tus capacidades. Tu cerebro está sometido a las mismas reglas bioquímicas que los del resto, y está demostradísimo como las funciones cognitivas se joden si no descansas", ha señalado.

Y ha rematado: "Y ya que estamos, aprovecho para recordar la gran temeridad sanitaria que es todo el sistema de guardias que rige el mundo sanitario. Peligroso tanto para los pacientes como para los sanitarios. Más inversión en sanidad y menos explotación laboral, por favor" .