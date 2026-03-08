Pedro Sánchez se fija en la bandera que se cuela en un mitin del PSOE: los 'me gusta' a su reacción se cuentan por miles

En los últimos días se ha forjado una curiosa alianza entre España y Turquía surgida a través de las redes sociales. La comunidad tuitera del país de la media luna está elogiando a nuestro país por haber plantado cara a Donald Trump en su guerra contra Irán.

Tan lejos ha llegado el agradecimiento de Turquía hacia España que incluso una presentadora de una televisión turca se atrevió con el español para dar las gracias por la decisión del Gobierno: "Gracias por estar en el lado correcto de la historia".

Pero lo más curioso de toda esta historia ha ocurrido este sábado durante un mitin del PSOE en Soria previo a las elecciones autonómicas de Castilla y León. Entre banderas del partido socialista y de España, se coló una de Turquía.

Pedro Sánchez no tardó en hacerse eco en su cuenta de X, donde compartió un video del momento en el que una persona ondea la bandera de Turquía, que curiosamente comparte colores con el PSOE.

Sánchez, ídolo en Turquía

"Momentos que me envían del mitin de Soria", dijo Pedro Sánchez en su cuenta de X, desde donde aprovechó para mandar un saludo "a la comunidad tuitera turca". Y solo hay que ver las respuestas para entender hasta qué punto llega este acercamiento entre España y Turquía.

El mensaje del presidente del Gobierno se ha llenado de respuestas de cuentas de usuarios turcos, la mayoría de ellas, vídeos e imágenes generados por IA sobre la recién creada hermandad entre ambos países.

Lo más curioso del fervor de Turquía por España es que trasciende las fronteras de X, y es transversal a ambos espectros del arco político. Incluso la oposición del país de Oriente Medio ha alabado la postura adoptada por Pedro Sánchez.

"Mi querido amigo Pedro, aplaudimos su honorable postura frente a la agresión de EEUU e Israel", dijo Özgür Özel, presidente del Partido Republicano del Pueblo, principal fuerza de oposición al gobierno de Recep Tayyip Erdogan.