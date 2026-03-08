Jean-François Chenot, profesor de medicina: "La dieta tiene una influencia mínima en el colesterol"

Demasiados huevos son perjudiciales, la avena es una cura milagrosa, las estatinas solucionan el problema... el tema del colesterol es confuso. Una cosa es segura: si no se detecta, puede tener consecuencias graves para los vasos sanguíneos y el corazón. ¿Qué factores son realmente cruciales para reducir eficazmente el riesgo personal? Sobre esta cuestión ha publicado Welt los resultados de una reciente investigación, así como las opiniones de los investigadores principales.

Si los niveles de colesterol en sangre son elevados, este importante componente puede convertirse rápidamente en un riesgo para la salud. La mayoría de las personas probablemente asocian el colesterol con la dieta. Durante décadas, los huevos, las salchichas, la mantequilla y la nata se consideraron los verdaderos impulsores de los niveles de colesterol. Por ello, los médicos emitieron fuertes advertencias contra el exceso de alimentos grasos de origen animal. Se asumía que quienes consumían demasiado colesterol enfermarían. Por eso, muchas personas tienen tanta incertidumbre al respecto.

Pero, las preguntas que mucha gente se hace son diversas: ¿Cuándo hay demasiado colesterol en la sangre?, ¿qué consecuencias puede tener esto para la salud? ¿cuándo es recomendable tomar los llamados medicamentos para reducir el colesterol?, ¿y cómo afecta realmente la dieta a los niveles de colesterol?

Pues para intentar dar respuesta a alguna de estas cuestiones, entre la multitud de estudios que se están haciendo en todo el mundo, hay uno reciente en el que se incluyó a un total de 68 participantes y constó de varias fases de intervención. Durante dos días, cada una de las tres comidas consistió exclusivamente en avena. Los participantes consumieron un total de 300 gramos de avena en hojuelas, cocida en agua caliente y con un poco de fruta. Las comidas fueron bajas en calorías: los participantes consumieron solo la mitad de su ingesta habitual. Un grupo de control también siguió una dieta baja en calorías, pero sin avena.

Todos los participantes padecían síndrome metabólico, también conocido como el "cuarteto mortal". Los afectados padecen obesidad, hipertensión y niveles elevados de azúcar y colesterol. El análisis de las muestras de sangre y heces sorprendió a los investigadores: el nivel de colesterol malo se había reducido en un 10 %. Los participantes también perdieron un promedio de dos kilos y su presión arterial también disminuyó ligeramente.

El equipo de investigación explica el bajo nivel de colesterol en sangre de la siguiente manera: cuando la avena llega al intestino, las bacterias que lo habitan metabolizan el grano y producen compuestos fenólicos. Estos compuestos vegetales secundarios tienen efectos antioxidantes, antiinflamatorios y protectores celulares en el cuerpo humano. Estudios en animales ya han demostrado que estos compuestos antiinflamatorios tienen un efecto positivo en el metabolismo del colesterol.

"La dieta tiene una influencia mínima en los niveles de colesterol", afirma Jean-François Chenot. Este profesor belga es director del Departamento de Medicina General de la Universidad de Greifswald. Si sigues una dieta muy estricta, puedes reducir tu nivel de colesterol, por ejemplo, de 200 a 190. Los niveles de colesterol en sangre se miden en miligramos por decilitro o milimoles por litro. Esta sustancia, similar a la grasa, se produce principalmente en el hígado y solo una pequeña parte se ingiere a través de los alimentos, explica este experto.

En cuanto al colesterol, puedes comer tantos huevos como quieras. "Si bien las yemas de huevo contienen mucho colesterol, no hay evidencia de que comer más huevos aumente el riesgo cardiovascular", añade este médico, "sin embargo, recomiendo encarecidamente comer la menor cantidad posible de animales muertos", puntualiza.

Los niveles de colesterol están determinados en gran medida por la genética, recuerda el experto. Las personas con colesterol alto padecen hipercolesterolemia congénita. Según la Fundación Alemana del Corazón , aproximadamente una de cada 250 personas nace con esta afección.