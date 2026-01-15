Ni cerveza ni refrescos: un farmacéutico señala cuál es la peor bebida para el hígado

Si ahora mismo alguien te preguntase cuál es la bebida que, según tu opinión, es la que más daña el hígado, lo más probable es que señalases a los refrescos cargados de azúcar o a la clásica caña que te tomas con unos amigos los fines de semana. Pues bien, esa idea ya la puedes ir borrando de tu mente. Al menos, eso es lo que defiende a capa y espada el farmacéutico Sento Segarra que, con un vídeo que ha publicado en su canal de TikTok, ya está los grupos de WhatsApp de media España.

Segarra, conocido por no andarse por las ramas en asuntos de salud, ha querido poner los puntos sobre las íes y ya son más de cuatro millones de personas las que han aprendido que ni los refrescos, ni la cerveza, ni tampoco el vino son los responsables de llevar tu hígado casi al límite. Hay un "enemigo silencioso" que es mucho peor y que, en cuanto toca tu garganta, pone a tu cuerpo en "modo emergencia" en cuestión de segundos.

Según explica Segarra en el clip, cuando ingerimos esta bebida el hígado se ve obligado a descomponer un subproducto altamente tóxico: el acetaldehído. Ojo, porque la sustancia no es ninguna broma. De hecho, cuenta, el compuesto tiene la capacidad de liquidar las células hepáticas, provocar una inflamación de caballo y, lo que es aún más grave, inhibir la capacidad natural de este órgano para regenerarse.

De hecho, este farmacéutico de TikTok advierte de que bastan solo dos dosis diarias para que el metabolismo empiece a ir "a pedales" y que la saturación del sistema sea peligrosa. Una realidad que choca frontalmente con la costumbre que tienen muchos españoles de solo beber los fines de semana. Para ellos va el recado más contundente del vídeo, ya que Segarra desmonta de un plumazo el mito de que el cuerpo se va de rositas solo por beber en la celebración de una fiesta, como pasa en Navidad, o en algunos eventos. "Tu hígado no distingue festividades", sentencia mientras recuerda que el daño celular ocurre igual.

Entonces, ¿cuál es la peor opción? Según el farmacéutico, la palma se la llevan los licores fuertes. Los destilados de alta graduación que, ya sean parte de unos combinados o del clásico chupito que se suele tomar después de comer, obligan a tu cuerpo a trabajar al límite de sus fuerzas. Así que si quieres que todo tu cuerpo funcione a todo tren, lo mejor es mantener las distancias con los espirituosos.