Nil Ojeda: "Lo mío es un 24/7, pero por suerte es un trabajo muy privilegiado"

Nil Ojeda es uno de esos creadores de contenido difícil de encasillar en un tema muy concreto. Siempre va de la mano de las tendencias y actualidad, pero varía e innova tanto sus productos que lo han catapultado a ser uno de los youtubers más queridos de la comunidad hispanohablante de Internet, sumando más de cinco millones de seguidores solo en YouTube.

Su último reto se traslada a la isla de Ibiza en colaboración con Red Bull, diseñando para ellos el primer desafío de la carrera de obstáculos mientras recorren la isla hasta llegar al castillo. De esta forma, es uno de los encargados de dificultar la carrera a los participantes de la Red Bull Ibiza Royale.

- Desde que eres creador de contenido, ¿cuántas entrevistas has hecho a la prensa? ¿Cómo ves la relación entre prensa y creadores de contenido?

Igual he hecho menos de cinco. Lo que es prensa tradicional, no muchas. Como mucho entre cinco y diez. Yo creo que simplemente son dos tipos de generaciones distintas y que, a lo mejor, choca un poco porque no es a lo que está acostumbrado esta generación de prensa más tradicional, ya sea escrita o televisión, con la nueva manera de consumir contenido e informarse de las noticias del día a día. Es una sinergia un poco más complicada, ya puede ser una entrevista en cualquier pódcast de actualidad o algo más parecido a los creadores de contenido.

- Eres uno de los creadores más respetados. ¿Es fácil mantener el amor al público?

No es un problema del día a día como para estar pensando que tengo que estar manteniendo mi estatus y mantener mi respeto, no es algo que me genere un problema diario, ni mucho menos. Yo simplemente intento estar al día con las tendencias que hay, estar actualizado, sobre todo avanzar con mi contenido, no quedar estancado. Algo que hace que una persona pueda dejar de consumir a alguien es porque no se actualiza con su contenido o se queda con algo que le funciona durante mucho tiempo. Es algo que siempre he intentado evitar. Intento probar cosas nuevas, contenido distinto o más novedoso. Por el momento ha funcionado.

- Youtube, Milfshakes… ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu trabajo?

Más que horas, ahora lo que no tengo son días de la semana. Para mí un sábado o un domingo puede ser un miércoles o un jueves tranquilamente, al final hago cosas que me gustan y son muchos años ya con este tipo de rutina, a no ser que tengo algo muy concreto o familiar, que me separe del trabajo, sin mirar el móvil, el día a día es estar pendiente todo el día del móvil o mensaje de algún grupo de trabajo. Te diría que es 24/7. Al final, la parte de creación de contenido es una parte en la que se necesita un poco inspiración de vez en cuando. Cualquier cosa que haga que sirva para distraerme a lo mejor también me sirve para inspirarme, como ver una peli y decir “wow, esto está bien para hacerlo en el siguiente vídeo”. Es un 24/7, pero por suerte es un trabajo muy privilegiado, eso intento no olvidarlo nunca.

- Y en ese pequeño tiempo libre, ¿qué suele hacer Nil Ojeda?

Últimamente, estoy haciendo deporte de riesgo, estoy yendo bastante en bici, algo que siempre había hecho, como descenso en bici, por llamarlo de alguna manera. Me gusta también todo lo que es el audiovisual, consumir contenido de otra gente, estar empapado, así como el cine de toda la vida. Al final, muchas cosas que son de mi tiempo libre las dedico a avanzar en cosas de mi trabajo, porque como me apasionan, muchas veces deja de ser un trabajo. La manera en la que se tiene entendida la palabra trabajo a lo mejor no es la correcta en mi caso. No es un sufrimiento para mí ir al trabajo, lo agradezco.

- Hablando de deportes extremos. Uno de tus nuevos retos es el Red Bull Ibiza Royale, una carrera de obstáculos y tú has diseñado uno de los circuitos: el Espagueti Boulevard. ¿En qué te has basado para diseñarlo?

El evento de Red Bull se hace en Ibiza, a partir del lunes 7 empezamos a estar por ahí, va a durar casi toda la semana, pero la gente tendrá un día para participar. Básicamente, es una carrera de obstáculos en la que distintos creadores de Red Bull de todo el mundo nos juntamos en Austria hace unos cuantos meses y nos dieron la oportunidad de diseñar e inventar de 0 cómo sería para nosotros una buena prueba para una de estas carreras de obstáculos. La carrera se hace en el castillo de Ibiza, se hace un recorrido completo, me parece muy guay en cuanto a Ibiza, siempre conservando lo que es este castillo tan antiguo y manteniendo el detalle de no maltratar nada de lo que hay.

En mi caso, he hecho un inicio de carrera, porque es justo el primer obstáculo, en el que se basa todo en como si fuera un poco Italia. Son distintas pruebas que tienes que hacer con tu compañero o compañera atado, son referencias de Italia completamente. Unos espaguetis entrecruzados que tienes que sortear como puedas, un amasador de pizza y más referencias de comida Italiana, sobre todo. El nombre es por mantener la esencia italiana que se nos ocurrió en Austria y que tengo muchas ganas de verlo en persona.

Nil Ojeda en el proceso creativo de uno de los obstáculos de la carrera. Imagen cedida por Red Bull.

- He visto el diseño, y teniendo en cuenta el trabajo que has sacado. ¿Eres muy perfeccionista?

Sí, sí, sí. De hecho, incluso muchas veces demasiado. Es algo que la gente de mi alrededor y trabajadores casi que ya me conocen por los años que llevo trabajando. Saben que me gusta dejar todo muy detallado, e incluso a veces me llego a poner pesado. No sé si es por ‘toc’ personal, de dejar las cosas al milímetro, de cómo me gustaría que estuvieran, pero al final también me gusta que cuando lanzo algo al público, sea lo que sea, desde contenido hasta un producto, al menos, que si se diera el caso de que no funciona bien, sea porque no ha tenido buen rendimiento. Pero todo lo que sea por mi parte que sienta que está perfeccionado al máximo, no quiero dejar nunca algo de quedarme con la espinilla de ‘uf, podría haber mejorado esto o uf, esto me está dando tirria una vez lo está viendo ya todo el público’, intento detallar todo al máximo. A veces es tedioso.

- Y de Milfshakes, ¿va a haber nuevo drop?

Hemos tenido un par de meses, no diría de parón, porque detrás de las puertas hemos estado trabajando muchísimo para empezar este año a partir del mes de abril. De hecho, el finde en el que termina lo de Red Bull presentamos un drop (lanzamiento de producto) y tenemos otro para lanzar a finales de mes, que es a nivel nacional, con un producto diferente y una campaña que no dejará indiferente a la gente, como los últimos.

- Una de las mejores series ha sido ‘21 días’ (con Misho Amoli y Guanyar), hace un año del último. ¿Volverá?

Sí, y en este, el concepto es totalmente diferente, no tiene nada que ver con los dos anteriores. Viendo el tráiler, es una serie que no puedes prever de qué va a tratar. Hasta el último día queremos mantener el misticismo y es algo que va a enganchar bastante a la gente. Hay un concepto que a nivel hispanohablante creo que nunca se ha hecho, en cuanto a tamaño, es algo bastante grande. Dará que hablar.

- Mucha gente me ha pedido que te lo pregunte: ¿Por qué no sigues a Juan Beato?

(Risas) Eso también es un tema que tenemos que resolver. Ya he hablado con él alguna vez por privado y tenemos pendiente que se zanje el tema, pero lo haremos de la mano. Cuando solucionemos esto, se hará de manera pública, cuando tengamos tiempo los tres, por Erra también.

- Siempre suelo hacer esta última pregunta. Se hace mucho, pero muy poco desde el corazón. ¿Cómo estás?

Bien, llevo un par de meses con la vista desenfocada y borrosa en cuanto a trabajo, etcétera, porque tengo muchos proyectos que van a salir justo este mes y estoy muy concentrado en ello. Pero bien, tengo esa llama interna de ganas de que salga bien todo lo que llevamos preparando. Entre llama y nervios, una presión de esperar que todo valga la pena y no se me escape de las manos, sobre todo el 21 días, que tiene bastante trabajo detrás. Por lo demás, bien, la familia bien, debería mejorar mi alimentación, que es una frase que siempre digo y nunca lo hago. Gracias por preguntar.

Nil Ojeda se somete al Hufftest

- Un creador de contenido que consumas.

Portillo.

- Tu referente en la vida es…

No tengo a nadie, intento mirar a todos mis cercanos y rodearme de gente buena. No tengo una persona perfecta como para seguirla o idolatrar.

- Solo puedes comer un palto o una comida para el resto de tu vida. ¿Cuál sería?

Ufff… Igual unos espaguetis a la carbonara bien hechos.

- ¿Tienes alguna fobia?

No, la verdad, hay muy pocas cosas que me den susto o asco. Aunque mira, por ejemplo, nunca me tiraría en paracaídas, que parece algo que a lo mejor me atrevería a hacer, pero nunca he hecho y creo que nunca lo voy a hacer.

- El mejor creador de contenido para ti es…

Podríamos decir Mr. Beast, igual es como el Elon Musk de los creadores de contenido. O el Jeff Bezos mejor que Musk, que últimamente está un poco… (risas), pero bueno, para gustos los colores, pero el más profesional (Beast) seguro que es.

- Algo que te guste de ti

Mi capacidad de adaptarme a cualquier situación o trabajo.

- Algo que no te guste de ti

Mi rutina, ojalá poder tener una rutina un poco más marcada y con horarios más fijos.

- ¿Qué le dirías a tu yo de hace diez años?

Creo que no le influiría, le dejaría hacer el camino que ha hecho, seguramente aquí con la paradoja de cambiar el pasado, el futuro no sería el mismo, así que dejaría que se hiciera el camino él solo, no creo que haya que modificarlo.